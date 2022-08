La ex consejera Àngels Chacón deja Centrem y abandona por sorpresa la política

Nuevo abandono en la política catalana, víctima del espiral que aún comporta el “procés”: la ex consejera y ex secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha dimitido como lideresa de Centrem y ha anunciado que abandona la política activa, aunque continuará militando en el partido. Un movimiento sorpresa en una formación imberbe, acabada de nacer y a menos de un año de las elecciones municipales de 2023.

En una carta enviada a la militancia y consultada por Europa Press este sábado, Chacón achaca su decisión a “algunas dinámicas persistentes de los partidos” que no le han permitido aplicar en Centrem una concepción organizativa amplia, abierta y transversal, recoge textualmente la misiva.

En el texto, en el que Chacón se despide de la militancia, asegura que continuará “comprometida con el futuro de Cataluña y su progreso”, así como con el proyecto de Centrem.

“Tengo y creo en un proyecto de país. No obstante, me cuesta convivir con las luchas internas y el reparto de cuotas de poder de los partidos y por eso he tomado la difícil decisión”, lamenta Chacón en la misiva.

La ya ex dirigente ha agradecido el apoyo de los militantes y compañeros tanto del PDeCAT -la formación heredera de la extinta Convergència- como de Centrem, aunque ha insistido en que no ha “disfrutado de la vida orgánica de partido” en su mensaje de despedida.

Àngels Chacón fue consejera de Empresa durante el Govern de Quim Torra. Eso sí, tras negarse a dejar el PDeCAT para unirse a Carles Puigdemont, fue purgada del Ejecutivo por no adherirse a Junts ni compartir su estrategia basada en la vía unilateral.

Chacón optó entonces por quedarse en el partido heredero de la extinta Convergència y encabezó la candidatura en solitario a las elecciones del pasado 14 de febrero, en las que se quedó fuera del Parlament al obtener 76.581 votos que no fueron suficientes para que la formación en la que milita el ex presidente de la Generalitat Artur Mas consiguiese ningún escaño. En concreto, el PDeCAT quedó fuera del Parlament al no lograr el 3% de los votos requeridos.

Fue entonces cuando decidió dar el salto a Centrem, un nuevo proyecto político surgido de las cenizas de Convergència i Unió con el apoyo de Lliures, la Lliga Democràtica, Convergents y el propio PDeCAT. Uno de los objetivos de Chacón era crear una gran candidatura electoral para competirle la alcaldía de Barcelona a Ada Colau.

La ex consejera fue elegida secretaria general de Centrem en el congreso fundacional de la formación celebrado el pasado 7 de mayo. En ese congreso, un sector de la confluencia le plantó cara de forma que tuvo que enfrentarse a una lista alternativa liderada por Teresa Pitarch, secretaria general de Convergents y persona de confianza del exdirigente de CDC Germà Gordó.

Así, Centrem nació sin integrar en la dirección a una de las cuatro formaciones impulsoras, Convergents, y con una parte de la militancia y los cuadros dirigentes del PDeCAT albergando dudas sobre la viabilidad del proyecto.