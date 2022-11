El Parlament reprueba al consejero de Interior por los cambios en los Mossos con la abstención de Junts

Duro revés cargado de simbolismo al Govern de Pere Aragonès en el Parlament: la cámara ha reprobado este jueves al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, con la abstención de los Comunes y Junts, los dos partidos con los que Esquerra quiere pactar los presupuestos para 2023. La moción, además, ha sido impulsada por el PSC de Salvador Illa, muy crítico con la oleada de cambios en la cúpula de los Mossos d’Esquadra y la destitución del comisario jefe Josep Maria Estela.

La reprobación a Elena ha salido adelante con el apoyo de Cs, PP y Vox y la mencionada abstención de posconvergentes y Comunes, mientras que ERC y la CUP han votado en contra. La posición de Junts, hasta hace pocas semanas en el Ejecutivo de Aragonès, ha sido determinante para que saliera adelante.

El Parlament también ha instado al Govern a “abstenerse de hacer más intromisiones en el organigrama de los Mossos para evitar prolongar la incertidumbre” que, para la Cámara, generaron los cambios en la prefectura, las comisarías superiores, las divisiones y regiones policiales que promovió Interior.

Los socialistas decidieron impulsar la reprobación después de escuchar las explicaciones del consejero de Interior en comisión. “Nos empuja a pedir sí o sí su reprobación porque no ha hecho autocrítica, ha repartido culpas a todo el mundo y solo usted no se ha equivocado”, advirtió el diputado Ramon Espadaler, ex consejero de Unió entre 2010 y 2012, con Artur Mas al frente del Govern.

Por simbólico que sea, el de este jueves es un duro revés al Govern de Aragonès, quien constata su soledad parlamentaria y la dificultad de gobernar con solo 33 de 135 diputados.

A mediados de octubre, Elena decidió sustituir por sorpresa al comisario jefe de los Mossos, relevado de forma meteórica por el comisario Eduard Sallent, con quien había protagonizado varios choques internos. Josep Maria Estela no llegó a cumplir un año al frente de la policía catalana, después de que sustituyera al mayor Josep Lluís Trapero en diciembre de 2021. La polémica estalló entonces y termina ahora con la reprobación política del consejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos.