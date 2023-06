Un afiliado de Podemos de Esparreguera (Barcelona) tiene que vivir y dormir en la calle al tener la casa "okupada"

Josep Jané, afiliado a Podemos, está probando su propia medicina, aunque se queja con razón. Ha escrito una carta dirigida a “Pablo Iglesias, Ada Colau y Yolanda Díaz”: “soy militante de Podemos con cuarenta años de activismo social, soy de izquierdas y mi perfil es el de un hombre de 60 años calificado en riesgo de exclusión social extrema, tengo un piso de mi propiedad con una Ejecución Hipotecaria pendiente en la ciudad de Esparreguera (Barcelona) pero está “okupado” y vivo literalmente en la calle”.

Acusa en su misiva a Iglesias, Colau y Díaz: “No tenéis ni idea de combatir la pobreza ni queréis hacerlo porque no sois pobres”. Prosigue su queja: “En mi ciudad, Esparreguera, gobierna una coalición de izquierdas entre PSC y Cataluña en Comú, de Ada Colau. La concejalía de Servicios Sociales la gestiona ésta última formación política. El Ayuntamiento dispone de un piso para emergencias habitacionales pero lo tienen vacío por sus propios intereses”.

“Solicité la intervención del servicio de mediación municipal para intentar mediar con la familia okupa y el propio concejal de Servicios Sociales boicoteó el proceso y no se produjo”, añade. “Durante la campaña electoral de las municipales me sacaron de vivir en la calle y el Ayuntamiento pagó un hostal para que no molestara, una vez finalizada la campaña electoral el próximo 8 de junio no se hacen cargo y volveré a vivir en la calle”.

“Todos los resortes de la izquierda contra la pobreza una vez más han vuelto a fallar. Sólo me queda una única opción y es solicitar la mediación a través de la empresa Desokupa, pero no puedo pagar sus honorarios ya que cobro una ayuda social de 480 euros al mes. Hablaré con Dani Esteve para que tenga a bien dejarme pagar a plazos su intervención mediadora si acoge mi caso. Mi caso no es único y hay muchísima gente que está como yo y peor que yo”.

“Está más que demostrado que cuando la supuesta y presunta izquierda transformadora alcanzamos el poder político en pueblos, ciudades, comunidades autónomas y en el propio Estado los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y la calidad de vida retroceden a marchas forzadas. No es un problema de ideología, sino de las personas que dirigen el proceso ideológico, que en su ambición de alcanzar el poder personal y lograr un mejor status social y económico al ser diputados y representantes, obvian por completo sus orígenes y compromisos”.

“No tenéis ni idea de combatir la pobreza ni queréis hacerlo porque no sois pobres, pero nos necesitáis para ir a votar”. Jané hablaba con LibreMercado para denunciar su caso, mientras se ve obligado a dormir en el coche y comer en comedores sociales, su casa de tres habitaciones la disfruta unos “okupas”.“Se pasan la Constitución por el arco del Triunfo, porque lo que están haciendo al final es legalizar la okupación, cuando en España la propiedad privada debería ser sagrada, puesto que es un derecho recogido en nuestra Constitución”.

Según denuncia, durante la campaña electoral le pagaron un hostal para que no hiciera ruido, pero, pasadas las elecciones y tras publicar su carta, le han echado de nuevo a calle.