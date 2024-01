Aragonès confía en acordar los Presupuestos y que las elecciones se celebren "cuando toca"

l actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha declarado esta mañana que su intención es agotar la presente legislatura y convocar las elecciones autonómicas en febrero de 2025. «Cuando toca», ha afirmado el dirigente republicano en una entrevista en Catalunya Ràdio.

La contundente negativa de Aragonès para con unas posibles elecciones anticipadas ha llegado tras reafirmarse su liderazgo dentro de ERC en el Congreso Nacional del partido, celebrado el pasado fin de semana. La dirección nacional de la formación confirmó al actual presidente de la Generalitat como candidato para las próximas elecciones, disipando los rumores que situaban al líder del partido, Oriol Junqueras, como cabeza de lista. La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha destacado la voluntad de su formación de «dar continuidad» al Govern a través de esta decisión y ensalzó las «transformaciones republicanas que ha llevado a cabo la Generalitat». «ERC tiene la voluntad de seguir implementando estas políticas en la próxima legislatura», ha expresado la portavoz.

Aragonès, por su parte, ha querido centrarse en la presente. «No se completa una legislatura desde hace 15 años y nuestra intención es que esta sí se termine», ha señalado.

El líder de la oposición, Salvador Illa, ha declarado no tener «ningún inconveniente» en que se agote la legislatura, y ha afirmado, en una entrevista en 3cat, que está «dispuesto a ayudar en algunas cosas» para que el Govern no se encuentre en la obligación de convocar elecciones anticipadas.

Tanto socialistas como republicanos conocen que para que pueda darse tal escenario deben aprobarse unas nuevas cuentas de la Generalitat que sustituyan a las de 2023, todavía en vigor tras prorrogarse de forma automática. Aragonès ha mostrado su optimismo de cara al acuerdo con el PSC y ha señalado que su ejecutivo ha aprobado unos Presupuestos nuevos cada año durante la presente legislatura. Respecto a los puntos de desencuentro entre el Govern y el grupo socialista, el presidente de la Generalitat ha expuesto que «proyectos como el Hard Rock o la ampliación del Aeropuerto de Barcelona no tienen nada que ver» con las cuentas de 2024.

Salvador Illa, por su parte, ha recordado que sí tienen que ver con las de 2023 y se ha preguntado «por qué la Generalitat no ha cumplido los acuerdos». El líder socialista ha remarcado la voluntad de colaboración de su formación, pero ha exigido a Aragonès «que haga lo que tiene que hacer» y que demuestre «credibilidad en aquello que negocia y acuerda». «Nadie podrá decir que el PSC no ha tenido una actitud de colaboración», ha concluido Illa, que continúa reuniéndose de forma periódica con el Govern pese a que el acuerdo en materia presupuestaria sigue pareciendo lejano. Los socialistas no tienen ninguna prisa en llegar a acuerdos, según apuntan fuentes de la calle Pallars, mientras que desde ERC se mantiene la línea optimista, al menos de forma pública, de aprobar unos nuevos presupuestos «como se ha hecho cada año durante la presente legislatura».

Asimismo, los comunes, con quien también el Govern confía en alcanzar un acuerdo, exigen a los republicanos que «aceleren» la negociación. El portavoz de la formación, Joan Mena, ha explicado que su partido tiene como línea roja tanto la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat como el macroproyecto del Hard Rock para apoyar los presupuestos, a pesar de que su «predisposición» a negociar es «máxima». El portavoz ha expresado, respecto a las intenciones de Aragonès de agotar la legislatura, que «es el momento de gobernar, pensar en los catalanes con un Govern estable y fuerte». En relación a la reelección de Aragonès como candidato de ERC a la Generalitat, Mena ha expuesto respeto «por los procedimientos internos de cada formación» y ha pedido al presidente «que se centre en gobernar Cataluña». Respecto al PSC, el dirigente de los comunes ha mostrado su sorpresa por «que el PSC de Salvador Illa esté más a la derecha que el PSOE de Pedro Sánchez».