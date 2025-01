Arià Paco gana el Premi Llibres Anagrama de Novel·la con una obra sobre el amor en tiempos del "Me Too"

Con su tesis doctoral recién acabada, el escritor Arià Paco se alzado con el nuevo Premi Llibres Anagrama de Novel·la gracias a su obra "Teoria del Joc", dotado con 12.000 euros. Así lo ha destacado el jurado de este premio que en esta décima edición estuvo formado por Mita Cascuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Putí, así como las editoras Isabel Obiols y Silvia Sesé. Este año se presentaron un total de 73 originales.

El ganador del premio explicó que "echaba de menos una novela que se preguntara sobre estas cosas del feminismo. Todos los que nos enamoramos de los libros es porque buscamos un interlocutor. Tengo ganas que la gente lo lea y me diga si hay o no para tanto, un espacio de intimidad que considero necesario. Es una novela sobre moral". Arià Paco reconoció que la culpa es "uno de los grandes temas" de "Teoria del Joc". El escritor reconoció que si bien se ha basado en algunas vivencias propias, "no es autobiográfica". "Escribo sobre las cosas que me pasan, que me preocupan. No creo que estemos en una situación difícil. Este es el espacio de la ficción", dijo sobre los temas que surgen en el libro. Por eso subrayó que "quería hablar de las cosas de las que hablo con mis amigos. Me interesaba ofrecer esta perspectiva escribiendo contra un discurso simplista".

El libro trata de cómo Ernest, el protagonista de la novela, vive sus primeros encuentros amorosos con mujeres. En este sentido, "pierde de vista su particular proceso de deconstrucción de la masculinidad. Lo vemos preocupado de no abusar privilegios masculinos heredados", según explicó Imma Monsó. En "Teoria del joc", para esta miembro del jurado del galardón, aparecen "varios dilemas como el de contentar a la mujer, mirar a una mujer sin parecer sospechoso, cómo invitar a una mujer a un café sin ser baboso. Aparece monstruo que es la culpa, el gran eje de la novela". "Es una novela mucho más feminista que otros que pretenden serlo y eso es porque es un buen lector", apuntó Monsó.

Para Sergi Pàmies, la obra de Paco contiene una "franqueza reconfortante y un afinado sentido de la observación" añadiendo que el autor "propone una reflexión sobre la vulnerabilidad y las contradicciones entre las nuevas masculinidades y el feminismo".

Igualmente Jordi Puntí calificó el texto "como una magnífica novela sobre el amor en el siglo XXI, además de la mirada masculina en el tiempo del "MeToo". Muchas de las reacciones tienen que ver con este tiempo y hacia dónde iremos". Puntí señaló un paralelismo entre "Teoria del Joc" y "Vals" de Francesc Trabal, además de asegurar que "tengo muchas ganas de saber cómo entran los lectores jóvenes en este libro". "Hay una mirada sobre esta presencia de las redes sociales, esperando respuestas de whatsupp, algo que también explica muy bien el tiempo en el que vivo, como es la superficialidad del mundo digital. Está enraizada en el presente y también mira al futuro". Puntí elogio "el discurso elaborado" de Arià Paco, "un narrador tierno e irónico" de "una novela que puede ser vista como filosófica, de ideas".

Doctor en Filosofía por la Universidad de Arizona, Arià Paco es autor de otras dos novelas, "Mentir a les mosques" y "Covarda, vella, tan salvatge", con la que obtuvo el Premi Roc Boronat.