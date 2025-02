Arnaldur Indridason, de los crímenes de tinta a la Historia

Las cifras que persiguen a Arnaldur Indridason son de vértigo. Son veinte millones de ejemplares vendidos en todo el mundo gracias a su serie protagonizada por el inspector Erlendur. Sin embargo, Indridason nos sorprende ahora con un cambio de género. La novela histórica ha llamado a su puerta con «El rey y el relojero», publicada por RBA, una obra en la que nos encontramos a dos personajes aparentemente opuestos en el siglo XVIII: el relojero Jón Sívertsen, dispuesto a recuperar un reloj astronómico de más de doscientos años que se guarda en el palacio real, y Cristián VII, monarca danés al que muchos ven como alguien desequilibrado y que se ha visto fuera del trono por culpa de su propio hijo. Con estos mimbres, el escritor crea un relato en el que no falta la intriga marca de la casa.

El autor aseguró ayer, en conversación con este diario durante su paso por Barcelona, que cambiar de género «ha resultado algo muy placentero. Estoy formado en historia, tengo un grado en la universidad de Islandia y siempre he estado interesado por todo esto, como puede verse en todas mis novelas. Encontré material del siglo XVIII y me fue fácil construir la historia, los personajes... Es como si hubiera estado preparado siempre en mi cabeza».

El autor de títulos como «La mujer de verde» o «Las Marismas» explicó que se basa en hechos reales, «pero el relojero y el monarca nunca se encontraron. Lo que hizo que me interesara por ese relojero fue encontrar una referencia en la que se decía que su padre había sido ejecutado por infringir la ley real. Lo que ocurre entre ellos me lo he inventado, pero lo que sucedió en Islandia está basado en hechos históricos. Me cautivó la posibilidad de juntar al hijo del hombre ejecutado con el hijo de quien firmó la orden de ejecución».

El novelista, como hace con su serie negra, recorrió los escenarios donde transcurre su historia, además de numerosa documentación no solamente guardada en bibliotecas sino también aquella disponible en internet. A este respecto comentó que «tuve una gran suerte con esa época, con el rey que era un personaje muy colorido y muy especial. Este monarca pasó una infancia muy difícil, le quitaron todo el poder sin ser consciente de ello. Se sabe que era dado a los ataques de cólera convirtiéndose en un personaje muy impredecible, de trato complicado. Cuando el relojero le cuenta su historia debe hacerlo de forma muy cuidada. Sabe que si molesta al rey, si molesta con su narrativa, corre peligro de muerte. Así que esta es una historia sobre cómo contar una historia, cómo le cuentas la verdad a quien no soporta escucharla y puede castigarte por ello».

Indridason, sobre este último punto, consideró importante subrayar que ha querido jugar con el poder de las palabras, la manera de usarlas para mantener despierto el interés por parte del lector y, en el caso del relojero, de Cristián VII. «Para mi este es un libro muy especial porque me apareció en mi mente sin buscarlo. He estado siempre muy seguro con el tiempo, con la historia, con los personajes... Le puedo asegurar que detrás de cada página hay mucho trabajo», concluyó.