La decadencia de la noche barcelonesa: 125 licencias de ocio nocturno perdidas en 20 años

«Salir en Barcelona es casi imposible. El fin de semana, al menos. Apenas quedan discotecas y las colas son demasiado largas. Lo normal es que acabemos bebiendo en la calle o en casa de alguien», de esta manera resume Javier, un joven de 25 años, la realidad de la noche barcelonesa. Y no va desencaminado. La capital catalana ha perdido 125 licencias de ocio nocturno en las últimas dos décadas. Está situación se explica por varios motivos que, a grandes rasgos, se resumen en que el Ayuntamiento ha priorizado sistemáticamente el descanso de los vecinos por encima del ocio, pero también por un cambio en las prioridades de los jóvenes.

Así las cosas, en los últimos tiempos han cerrado sus puertas discotecas importantes como La Paloma, Metro, Universal, Jimmy’s, Up&Down, Q3, Spirit o Cibeles; también algunas de barrio como el Louis de va en Horta o La Sal de Gràcia, amén de de un reguero de bares de copas han ido progresivamente bajando la persiana sin relevo generacional.

Desde la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) explican que actualmente es «casi imposible» conseguir una nueva licencia en Barcelona. El sector considera que los planes de usos de todos los barrios «son muy restrictivos». Además, «las licencias no se pueden traspasar». Los permisos están vinculados a un espacio concreto. Por tanto, si el local debe cerrar, sea cual sea el motivo, la licencia, explican, «se pierde». El hecho de no poder traspasarlas y que las administraciones «no otorguen nuevas» están provocando, dicen, que no haya suficiente oferta de ocio nocturno para todo el público existente. Una de las consecuencias directas, dicen, es el aumento de los botellones.

Efecto Tinder

Pero también hay quien apunta a un cambio de hábitos. Y donde unos ven la decadencia y el fin de una era discotequera, otros afrontan el desafío de nuevos negocios que cuentan con todos los ingredientes para que triunfen. Desde el Gremio de Restauración afirman que «el ocio nocturno es cada vez más diurno. No hay ninguna duda de ello. La gente de 40, 50 y 60 años de edad quiere seguir saliendo, disfrutar, beber, escuchar música en directo o quedar para comer y probar nuevos platos». Es decir, una suerte de fusión de estilos que en algunos lugares se conoce como tardeo.

Y quién sabe si otro de los cambios sociológicos de los últimos años, el conocido como efecto Tinder, le ha dado la puntilla al ocio nocturno. «Creo que se sale menos que antes. Nosotros preferimos salir de discoteca una vez cada mes o mes y medio», explica Javier. Es decir, menos veces y, quizás, más intensas. Al fin y al cabo, ligar de noche ha perdido enteros. De ahí el auge de los festivales. Y antes quizás era más fácil que cualquier cuadrilla de amigos saliese cada semana.

Otro de los dilemas históricos que arrastra al sector es la convivencia con los vecinos. En este sentido, el sector critica que a menudo se construyen viviendas o actividades poco compatibles en torno a discotecas o salas de conciertos que ya están en marcha. Estas decisiones, a la larga, explican, provocan problemas de convivencia. Solo hace falta fijarse en la residencia de gente mayor que se ha levantado delante del Apolo o los locales del Puerto Olímpico de Barcelona.

En relación a espacios estrechamente relacionados con el ocio nocturno, como discotecas o bares musicales, el gobierno municipal tiene como prioridad, explica, «proteger el día a día y el descanso de los vecinos y vecinas». Afirman que la concentración de locales de este tipo puede provocar ruido, molestias y efectos negativos para el vecindario y que, a fin de evitarlo, se han elaborado planes de usos que establecen limitaciones. Una de las zonas más afectadas por la pérdida de licencias es el muelle de Mestral. Desde el consistorio, explican que precisamente en este punto se ha realizado un cambio de modelo importante. «La transformación de este espacio litoral para acercarlo de nuevo a la ciudadanía y llenarlo de usos ciudadanos ha incluido el cierre de los 44 locales de ocio nocturno del Muelle de Mestral», explican. El espacio liberado se utilizará para implantar establecimientos relacionados con la economía azul para generar una actividad diaria, productiva, sostenible e innovadora.