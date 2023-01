Barcelona se reconcilia con sus mayores: dispondrá de 161 cajeros automáticos en instalaciones municipales

Barcelona tendrá 161 cajeros automáticos nuevos antes de que finalice el 2023 para atender una de las principales reivindicaciones de la gente mayor en la ciudad. Estos terminales estarán repartidos por la ciudad, pero sobre todo en aquellas zonas donde se ha detectado que faltan, para que los 73 barrios tengan al menos uno. Los cajeros se instalarán sobre todo en quioscos y paradas de metro, pero también se está haciendo una prueba piloto en cuatro mercados municipales: en los del Besòs, Sants, Sant Antoni y la Llibertat. En este sentido, el objetivo es que cualquier ciudadano tenga un cajero disponible a unos 10 o 15 minutos a pie.

El teniente de alcaldía de Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda, Jaume Collboni, ha explicado que hace ya un año que el Ayuntamiento de Barcelona trabaja en una estrategia de “banca de kilómetro cero” para paliar la “desertización bancaria “, que perjudica en especial a la gente mayor, que no tiene acceso a las nuevas tecnologías ni internet. El también titular de Economía del consistorio ha asegurado que no se ha destinado dinero público a estas acciones y ha lamentado que algunas entidades bancarias querían cobrar al Ayuntamiento por poner cajeros y bancos: “Lo que no puede ser es que además pretendan hacer negocio con el dinero público”. La prueba piloto de un año en cuatro mercados municipales es fruto del convenio entre el Banco Santander y el Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Collboni ha subrayado que es la única entidad bancaria que se ha prestado a realizar esta colaboración. El Ayuntamiento también ha establecido un convenio con los quiosqueros, en concreto con la Associació de Professionals de Venedors de Premsa de la ciudad, y con la startup Urban service Point, para que 125 quioscos instalen un cajero automático. Aparte de sacar dinero, estos cajeros también permiten el ingreso de efectivo. Por eso, también benefician a los paradistas, que pueden hacer el ingreso de la recaudación sin salir del equipamiento, algo que los comerciantes valoran como un paso adelante.

Después de la prueba se evaluarán los resultados, pero la intención es extender la implantación a otros mercados de la ciudad, así como a otros equipamientos municipales bibliotecas, casales y centros cívicos.

32 terminales en la red de metro

Dentro de esta estrategia, la red de metro sumará 11 cajeros a los 21 ya existentes en su red de estaciones, hasta llegar a un total de 32 este 2023. Los terminales se colocarán en paradas alejadas del centro para seguir con esta estrategia de descentralización. En este caso, son del servicio ATM y al retirar efectivo será necesario pagar una comisión. En concreto se colocarán en las siguientes paradas: