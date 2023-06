Bola extra para Trias: Colau rechaza cualquier acuerdo con el PSC que implique al PP

Cuenta atrás para la constitución de los ayuntamientos y Barcelona sigue sin tener un alcalde claro. Xavier Trias, candidato de Junts, se le ha abierto el cielo tras el juego de vetos cruzados entre ERC, PSC, Bcomú y PP. Es decir, Trias ganó las elecciones con once concejales, de no conformarse una mayoría alternativa, el independentismo volvería a gobernar en la capital catalana.

El candidato de los socialistas, en plenas negociaciones con los populares para asegurarse la alcaldía, traspasó una de las líneas rojas de, precisamente, el PP: «Si soy escogido alcalde formaré gobierno con los comunes. Impediremos un frente independentista en Barcelona. Hay que elegir: o Trias o yo».

No obstante, al poco rato le ha respondido el todavía concejal de los comunes en el Ayuntamiento, Jordi Martí, con un lapidario «con el PP, ni a la esquina». Es decir, que no harán alcalde a Collboni de la mano del PP. «Cualquier pacto que pase por la participación y acuerdo con el PP no lo haremos». A su juicio, ese «pacto secreto» entre socialistas y populares pasaría, tal y como ha dicho Sirera, por desmantelar «el el legado que hemos dejado los comunes». Ante esto, Jordi Martí fue claro: «No regalaremos votos a nadie, tampoco al señor Collboni, para desmontar lo que hemos hecho». «Sorprende que alguien que no ha hecho ni el intento de avanzar en un gobierno de izquierdas hoy exija a los comunes que le regalen los votos en una investidura», añadió. «Continuaremos con la mano tendida. Mañana a cualquier hora se puede realizar una reunión entre las tres fuerzas políticas que permita una investidura con un alcalde de izquierdas», apuntó.

Así las cosas, Collboni ha presentado su candidatura a la alcaldía de Barcelona y ha pedido su apoyo a los comunes. Estos dos partidos suman 19 concejales, a dos de la mayoría absoluta y, por lo tanto, necesitan la ayuda de otra formación. Los focos apuntan al PP ya que Vox, con sus dos concejales, ni está ni se le espera. Pero hay que tener en cuenta que Daniel Sirera había ligado su apoyo a Collboni a que Colau y su equipo no formaran parte del gobierno municipal. Con las palabras de Collboni, que se ha comprometido a un gobierno de coalición, esta posibilidad se complica todavía más. Tal y como ha dicho: «Pido explícitamente a BComú responsabilidad y estar a la altura haciendo posible mi investidura como alcalde. Seré muy claro: si soy escogido alcalde, formaré un gobierno con los comunes», aseguró Collboni.

De hecho, por la mañana, el presidente del PP, Alejandro Fernández, reveló que Sirera y Collboni mantienen abiertas las conversaciones «para intentar llegar a un acuerdo sensato». «Seguro que nosotros estaremos a la altura y espero que él también», apuntó en una entrevista para TVE, en la que aseguró que es «optimista por naturaleza». Fernández no quiso entrar en el contenido de las negociaciones pero cree que «todo el mundo debe ceder un poco». «Como se puede imaginar, hacer alcalde a alguien del PSC no es un placer», aseguró. Sin embargo, cree que se debe evitar «que Waterloo gobierne Barcelona».