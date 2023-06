PP y PSC negocian a contrarreloj para asegurar la alcaldía de Barcelona: "Debemos evitar a Waterloo"

El presidente del PP, Alejandro Fernández, ha revelado esta mañana que el candidato de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el socialista Jaume Collboni mantienen abiertas las conversaciones "para intentar llegar a un acuerdo sensato". "Seguro que nosotros estaremos a la altura y espero que él también", ha dicho en una entrevista en el 'Café de Ideas' de TVE, en la que ha asegurado que es "optimista por naturaleza". Eso sí, la pirueta implica que los comunes de Ada Colau den sus votos a cambio de nada, ya que el PP pone como línea roja el concurso de la alcaldesa en funciones como línea roja.

Fernández no ha querido entrar en el contenido de las negociaciones pero cree que "todo el mundo debe ceder un poco". "Como se puede imaginar, hacer alcalde a alguien del PSC no es un placer", ha asegurado. Sin embargo, el presidente del PP cree que se debe evitar "el riesgo de que Waterloo gobierne Barcelona", ha dicho en referencia a que Xavier Trias pueda ser el próximo alcalde de la ciudad.

Sea como fuere, en caso de que finalmente se produzca un acuerdo entre PSC y PP sólo suman 14 concejales, lejos de los 21 necesarios para que Collboni pueda ser investido alcalde en el pleno de este sábado. El acuerdo, por tanto, necesitaría también los 10 votos de los comunes. Sin embargo, Bcomú y PP se han vetado mutuamente en numerosas ocasiones estos últimos días. Justamente este miércoles el número dos de Colau, Jordi Martí, descartó participar en ninguna operación con el PP. "Si no hay acuerdo de izquierdas (a tres), no regalaremos los votos, votaremos a nuestra candidata", explicó. Fernández, además, ha calificado de "psicodélica" la propuesta de Colau de repartir la alcaldía con el PSC y ERC. “De este estilo de hacer política deberíamos pasar página. Es de una frivolidad alucinante”, sentencia.

El presidente del PP catalán ha lamentado que "la izquierda hace un discurso tan melodramático y exagerado" ante el partido ganador de las elecciones municipales en Ripoll (Girona), Aliança Catalana, que a su juicio convierte a su líder, Sílvia Orriols, una mártir catalana. "Acabas provocando el efecto contrario", ha avisado, tras ver en la cuestión un tema local que los partidos están convirtiendo en un problema de alcance catalán y español, y ha pedido abandonar el dramatismo. Asimismo, ha asegurado que el posicionamiento de Aliança Catalana "es exactamente el discurso contrario" al que él defiende, y lo ha tachado de identitario.

Fernández también ha dicho que los posicionamientos de Vox en materia de inmigración "no encajan en una sociedad libre de la Unión Europea" y ha subrayado que a él no le gustan, pero ha añadido que en democracia hay que negociar y alcanzar pactos. Ha opinado que "no hay una preocupación, una alarma en absoluta" ante un posible Ejecutivo central del PP y cree que la gente que no votará a los 'populares' está tranquila.