Colau presiona a Collboni para formar un gobierno contra las "élites" de Barcelona

La presidenta del Grupo Municipal de BComú, Ada Colau, asegura que hay presiones de determinadas élites de la ciudad para que no entren en el gobierno municipal de Barcelona. En una entrevista en el 'Café de Ideas', de TVE, la exalcaldesa dice que ésta es su tesis y señala algunos de estos grupos como Agbar, las grandes inmobiliarias y financieras, una parte del sector turístico, y determinados medios de comunicación. "Collboni debe valorar si quiere estar bien tratado por estas élites pero no tener una mayoría suficiente", ha afirmado durante la entrevista.

Sea como fuere, Colau también ha reconocido que hay conversaciones con el alcalde, pero que no tienen "ninguna propuesta en firme" sobre la mesa para entrar en el Ayuntamiento, a diferencia de ERC, que sí admite que ha intensificado las conversaciones con los socialistas. Sobre esta posibilidad -un gobierno entre PSC y republicanos sin los comunes-, Colau es taxativa: "No entiendo cuál sería la justificación de esta opción si es necesaria una mayoría amplia para gobernar la ciudad".

La líder de los comunes también descarta que ella sea el problema para llegar a un acuerdo: "Sería absurdo que fuera yo el problema cuando lo he investido alcalde y hemos gobernado juntos durante prácticamente ocho años". Ante esto tampoco se plantea dar un paso al lado. "No me lo ha planteado nadie", asegura y añade que "estaría fuera de lugar".

Colau, que sigue llevando a la kufia (el pañuelo palestino), también ha hablado sobre el conflicto de Gaza. La exalcaldesa pide a las administraciones que "no normalicen esta situación", que considera un genocidio. En este sentido, ha dicho que pedirá a Collboni que durante el Mobile World Congress (MWC) "no salude" a las autoridades israelíes cuando visiten el salón y tampoco visite el stand de este país. También ha pedido a la GSMA, la organizadora del salón, que Israel quede fuera del Mobile, como ocurrió con Rusia cuando se inició la guerra con Ucrania.