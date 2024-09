Collboni abre la puerta a los comunes tras el adiós de Colau

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha priorizado que se alcance un acuerdo para los Presupuestos municipales con ERC y Comuns antes de que acabe el año, y no cierra la puerta a un gobierno de coalición con los comunes, además de con los republicanos.

«A partir de este acuerdo con los contenidos de las políticas, puedo plantearme entrar en un gobierno de coalición, por el que yo siempre he dicho que las puertas están abiertas, porque yo quiero tener un gobierno más fuerte, con mayor capacidad de actuación», explicó en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.

Tras ser preguntado por si, además de ERC, contempla a los comunes para esta coalición, señaló que nunca les ha cerrado las puertas: «Evidentemente, debe hacerse un camino, sabiendo que con los comunes debemos hacer el camino un poco más largo».

En este sentido, defendió la intención de tejer una alianza con ERC y Comuns para los Presupuestos, aunque no descarta acuerdos con Junts en algunas materias.

Al respecto, la portavoz de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, defendió unos presupuestos municipales «que den la vuelta a la deriva elitista» del gobierno de Jaume Collboni, tras la comitiva popular de la Mercè. Por ello, apuntó que los comunes ponen en el centro debates «indispensables» para apoyar las cuentas de Collboni, como regular el alquiler de temporada, abordar el decrecimiento turístico y congelar los precios del transporte público. Sanz aseguró que desde BComú tienen una «vocación clara de ser la alternativa en 2027» para recuperar las riendas de la ciudad, ha dicho textualmente.

Sobre un posible pacto de gobernabilidad, criticó que Collboni «ha abierto y ha cerrado la puerta» unas cuantas veces, dado que dijo que haría un gobierno, pero sigue solo y no ha tenido ningún acuerdo mayoritario para tirar adelante proyectos de la ciudad, ha afirmado.

Collboni, en otro orden de cosas, también aseguró que la figura del alcalde de noche estará lista antes de que termine el año: «Tenemos una figura, tenemos el perfil ya muy definido». Y se refirió a la delincuencia en la ciudad al explicar que los delitos han bajado hasta un 7% en julio y agosto, según datos que ha facilitado de los Mossos d’Esquadra: «Se está produciendo un cambio en la tendencia, estamos doblando la curva». Celebró que en estas fiestas de la Mercè no se hayan producido incidentes graves y defendió que la festividad ha tenido «como protagonista» la propia fiesta. También hizo un buen balance de la Copa América, que ha servido «para reconectar Barcelona con el mar» y reactivar la finalización del Port Olímpic.

Collboni añadió que no se entiende el giro de los Comuns sobre la Copa América y cree que la portavoz de BComú, Janet Sanz, «quiere intentar marcar perfil propio», aunque defendió que también es mérito de los comunes que el evento vaya bien.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, por su parte, pidió a Collboni «que lo negocie todo con todo el mundo» , en referencia a los Presupuestos 2025. A su juicio, es «bueno» que se pueda hablar de las cuentas con todas las fuerzas y no solo con las que quiere llegar a un pacto de gobierno, ha dicho. Además, criticó que la misa de la Mercè no aparezca en el programa oficial de las fiestas y sea un «acto clandestino», y reclamó textualmente a Collboni que en las próximas ediciones no tenga ningún complejo en añadirla al programa.

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, reclamó, a su vez, que Collboni, que «coja el toro por los cuernos» a problemas de la ciudad, una vez pasadas las fiestas de la Mercè.

Así se expresó en una atención a la prensa desde el Ayuntamiento tras la comitiva de la Mercè que ha recorrido calles de Ciutat Vella este martes por la mañana desde la basílica de la Mercè hasta el edificio consistorial. «Mañana las fiestas de la Mercè habrán acabado, pero el señor Collboni seguirá siendo un alcalde en minoría», apuntó. Y añadió que el gobierno municipal del PSC carece de una hoja de ruta para la ciudad.

Martí señaló que Junts llevará al pleno de este viernes datos que demuestran que la ciudad «con el señor Collboni no funciona» y que, según las encuestas, los principales preocupaciones de los barceloneses son la seguridad, la crisis de la vivienda o la limpieza Martí ve en Collboni «vocación» de hacer tripartitos con ERC y los comunes, pero añadió que, pese a ello, Junts seguirá ejerciendo, textualmente, una oposición clara, contundente y útil.