¿Te han robado en la playa? Este es el kit de supervivecia que te dan en Barcelona

Como cada verano, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha la Unidad de Playas, que estará activa hasta mediados de septiembre para garantizar la correcta movilidad, la convivencia, el civismo y la seguridad en la ciudad durante los meses durante los cuales se registra un uso más intensivo del espacio público, con la llegada del buen tiempo. Se trata de intensificar la labor que la Guardia Urbana ya realiza a lo largo del año en coordinación con los Mossos d’Esquadra y con el resto de servicios municipales.

El pasado verano esta unidad intervino 116.018 bebidas procedentes de la venta ambulante no autorizada e interpuso 20.037 denuncias por venta ambulante de bebidas y alimentos. También interpuso 843 denuncias por otras actividades no autorizadas y otras 37 por no respetar las indicaciones del baño y bañarse en los espigones y en otras zonas señalizadas donde no está permitido o el paso está restringido. Los agentes de esta unidad operativa realizaron 272 detenciones y 425 denuncias, la mayoría de las cuales por hurtos y apropiaciones indebidas.

No obstante, ser víctima de un robo o hurto es siempre una situación angustiosa, pero aún lo es más si se produce en la playa y la víctima se queda sin ropa y sin pertenencias personales. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo volver a casa si no tenemos dinero? ¿Qué hacemos para conseguir una indumentaria? “A priori” la solución puede parecernos muy complicada, pero en realidad no lo es. De hecho, la Guardia Urbana hace años que pone un remedio paliativo a disposición de las víctimas: un lote con ropa de repuesto básica y tiques de transporte público desechables.

Las víctimas de un robo que se quedan sin ropa disponen de un lote de repuesto básico. Se trata de una bolsa con una camiseta blanca, un pantalón corto de color negro y unas chancletas de plástico. Aparte de la ropa de repuesto, la Guardia Urbana también dispone de títulos de transporte público desechables para facilitar el regreso al domicilio, en caso de no disponer de dinero.

El kit de supervivencia que te entregan en Barcelojna La Razón

La bolsa de recambio se puede conseguir en los dos módulos que tiene la Guàrdia Urbana en la playa de la Barceloneta y el espigón de la playa de Bogatell. Estos módulos están abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche y es donde los agentes de playas tramitan las denuncias por robos. En caso de que el robo suceda fuera de las horas de apertura de los módulos, el kit también está disponible en la oficina conjunta de la Guàrdia Urbana y Mossos d'Esquadra del paseo Joan de Borbó.

Aparte de este material, las víctimas de un hurto o un robo en la playa también disponen de trípticos de denuncias en diferentes idiomas.

El unidad de playas de la Guàrdia Urbana pusieron en marcha el kit hace 10 años tras percibir un aumento de este tipo de denuncias. Cerca de un centenar de agentes patrullan por las playas durante la temporada de verano, tramitan este tipo de denuncias y ofrecen el kit de recambio a las víctimas de los hurtos.

El Ayuntamiento de Barcelona registró un aumento de los robos en las playas en verano pasado con respecto a 2021 pero en volumen inferior a 2019. Fuentes municipales aseguran que los hechos delictivos en el litoral siguen la tendencia del conjunto de la ciudad.