EL PSC se mantiene en la pugna por la alcaldía de Barcelonay acusa a ERC de "traición"

Mientras la Junta Electoral termina el recuento de las pasadas elecciones municipales, y que podría arrojar alguna sorpresa, el PSC se ha pronunciado con dureza respecto al cambio de prioridades de ERC respecto a la alcaldía de Barcelona. "ERC opta por la lógica del procé y se olvida del progreso". Con estas palabras, la portavoz del PSC en las negociaciones en el Ayuntamiento, Laia Bonet, ha acusado a Esquerra de “enterrar” un gobierno progresista con los socialistas y Barcelona en Comú para priorizar la independencia. Para Bonet, esta decisión supone "una traición" a los votantes de las elecciones municipales 2023.

Bonet ha criticado que Esquerra no se muestre partidaria de "aprovechar el inmenso apoyo popular" que los electores dieron a las fuerzas "progresistas", el PSC, Barcelona en Comú y ERC, suman 24 concejales respecto a los 16 independentistas. Por lo que ha añadido que "Esquerra supedita los intereses de Barcelona a los intereses de su partido".

La portavoz del PSC en las negociaciones, sin embargo, ha asegurado que la candidatura de Collboni a la alcaldía sigue adelante y que continuarán hablando con todas las fuerzas políticas, excepto "la ultraderecha". En este sentido, Bonet ha afirmado que "quedan todavía muchos días y no renunciamos a nada".

En una clara alusión al gobierno catalán, que Junts per Catalunya abandonó en octubre, Bonet ha afirmado que "no queremos que la inestabilidad del otro lado de la plaza contamine". "No queremos poner Barcelona en el agujero negro del proceso", ha dicho.

Preguntada por un posible cambio de la segunda y tercera posición (ahora PSC y BComú respectivamente) tras el recuento definitivo que se está realizando este viernes a cargo de la junta electoral de Zona, la portavoz socialista ha insistido en que mantendrán la candidatura de Collboni en el pleno de investidura.

Y la misma respuesta ha dado ante la propuesta de este viernes del candidato de Junts, Xavier Trias, para buscar un acuerdo de gobierno con ERC y PSC, porque Bonet ha argumentado que mantener a Collboni como candidato en el pleno de investidura es "dar respuesta" a la voluntad, a su juicio mayoritaria, de gobierno progresista.

El PSC, sin embargo, cree que el recuento de este viernes no alterará los resultados del domingo, y ha dicho que seguirán negociando con todas las fuerzas del consistorio, excepto con Vox, para ser "fieles" al mayoría progresista de 24 ediles, en sus palabras.