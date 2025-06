El torneo de League of Legends más elegante del año llega a Barcelona: así se disputará la gran final

El Red Bull Team 5 ha dado inicio a uno de los torneos de League of Legends más esperados y elegantes del año. Con una temática inspirada en los locos años 20 y el estilo Art Decó, este evento se está perfilando como el más glamuroso y emocionante del panorama eSports.

Los mejores creadores de contenido, jugadores amateurs y grandes personalidades del mundo gamer se reunirán en Barcelona para disputar la gran final el próximo 19 de junio en la histórica sala La Paloma. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el torneo, desde los equiposhasta los detalles más exclusivos del evento.

Torneo de LOL en Barcelona Archivo Red Bull 5 Archivo Red Bull 5

Los equipos más esperados: ¿quiénes serán los protagonistas de la gran final?

Red Bull Team 5 no solo se trata de una competición de eSports, sino de un evento que combina estrategia, espectáculo y un toque de glamour. En esta edición, ocho equipos formados por creadores de contenido, jugadores amateurs y un invitado especial competirán en una serie de enfrentamientos llenos de adrenalina.

Los equipos han sido formados por los capitanes más conocidos de la comunidad gamer: Abby, Werlyb, Shiro, Misspolaroid, Pausenpai, Mfreak, Elcalvo y Reven.

Así se desarrollará la competición

El torneo comenzó el 26 de mayo con un opening especial en directo en el canal de Twitch de Skain, quien será el maestro de ceremonias durante el evento. A lo largo de los próximos días, los equipos estarán entrenando intensamente a través de streamings y sesiones de práctica.

La fase online se llevará a cabo del 3 al 8 de junio, donde los equipos se prepararán para los enfrentamientos en la fase de grupos que comenzarán el 9 de junio. La fase de eliminatoriastendrá lugar luego, con enfrentamientos al mejor de tres mapas.

La gran final en la sala La Paloma de Barcelona: glamour y adrenalina

El evento culminará en una gran final presencial el 19 de junio en la emblemática sala La Paloma de Barcelona, un espacio con más de 100 años de historia que se vestirá con todo el glamour del Art Decó. La final será un espectáculo único donde el gaming en vivo se mezclará con música en directo, premios a las mejores vestimentas estilo años 20, sorteos y mucho más.

La combinación de estrategia e intensidad del torneo, junto con la elegancia del lugar, promete hacer de esta final una de las citas más esperadas del año para todos los amantes de los eSports y el gaming.

Los equipos que participarán en esta edición son los siguientes:

Werlyb Velvet : Werlyb (top), Croniik (jungler), Hydra (mid), Jackspectra (ADC) y WachonBB (support)

: Werlyb (top), Croniik (jungler), Hydra (mid), Jackspectra (ADC) y WachonBB (support) Reven Syndicate : Dani (top), Koldo (jungler), Xico (mid), Lisbd (ADC) y eltiogilito (support)

: Dani (top), Koldo (jungler), Xico (mid), Lisbd (ADC) y eltiogilito (support) Abby Fight Club : Selenex (top), Shinna (jungler), macaquiño (mid), Sh3ry (ADC) y Yonna (support)

: Selenex (top), Shinna (jungler), macaquiño (mid), Sh3ry (ADC) y Yonna (support) MFreak Express : Patxielpirata (top), Th3Antonio (jungler), Miniduke (mid), Nanchuco (ADC) y Dextyle (support)

: Patxielpirata (top), Th3Antonio (jungler), Miniduke (mid), Nanchuco (ADC) y Dextyle (support) Miss Polaroid Band : Poweh (top), Truncapochas (jungler), Ekko de Nekko (mid), Fede (ADC) y Mara (support)

: Poweh (top), Truncapochas (jungler), Ekko de Nekko (mid), Fede (ADC) y Mara (support) ElCalvo Union : Mariogamer (top), Waide (jungler), Javierlol (mid), Ace (ADC) y Attila (support)

: Mariogamer (top), Waide (jungler), Javierlol (mid), Ace (ADC) y Attila (support) Shiro SmokeHouse : Send0o (top), DahVys (jungler), Siler (mid), Shiro (ADC) y Xixauxas (support)

: Send0o (top), DahVys (jungler), Siler (mid), Shiro (ADC) y Xixauxas (support) PauSenpai Solstice : Marky (top), Time (jungler), Dyenn (mid), Kaii (ADC) y Rito (support)

Cada uno de estos equipos está formado por un capitán, jugadores amateurs seleccionados entre la comunidad y un invitado especial. El objetivo será alcanzar la victoria en una serie de emocionantes enfrentamientos, donde la estrategia y la sinergia de equipo serán clave para llegar a la gran final.

Un torneo único que combina eSports y glamour

Lo que diferencia a Red Bull Team 5 de otros torneos de League of Legends es su enfoque en la elegancia y el espectáculo. Además de la competitividad, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente de alta gama que incluye música en vivo, sorteos exclusivos y una escenografía inspirada en los años 20. Esta fusión entre eSports y glamourpromete hacer de este evento una experiencia única tanto para los jugadores como para el público.+

Red Bull Team 5 no es solo un torneo de League of Legends, es un evento exclusivo que eleva los eSports a otro nivel, combinando la adrenalina de la competición con la elegancia del Art Decó. Si eres un amante de los videojuegos, no querrás perderte la gran final que se celebrará en la histórica sala La Paloma de Barcelona el 19 de junio. Un evento que promete ser inolvidable para todos los amantes de la cultura gamer.