Una andaluza sentencia a los catalanes por una mala experiencia en una iglesia: "¿Estoy en España o esto es México?"

Más allá de que sea una lengua cooficial totalmente reconocida en España, el catalán también genera conflictos en la sociedad porque está explícitamente ligado con la identidad cultural y política de Cataluña y con la propia independencia. Antiguamente, el uso de esta lengua ha sido reprimido en favor del castellano, lo que ha dado lugar a que aquellos que se comuniquen en catalán defiendan con firmeza su lengua como símbolo de resistencia.

De la misma manera, el resto de los españoles ven a esta defensa como unaforma de exclusión o de imposición, sobre todo cuando se trata el tema de las políticas lingüísticas que lo priorizan, ya sea en las administraciones públicas o en la educación. Por eso, siempre se puede llegar a mascar la tensión, la cual tiene cabida en todas partes y en todo tipo de espacios, como por ejemplo en las redes sociales.

El conflicto de hablar en castellano y ser respondido en catalán

En este sentido, esa misma tensión aumenta cuando una persona se dirige en castellano a otra y este le responde en catalán, lo cual da a entender al emisor que se le podría estar echando algo en cara o, directamente, faltándole al respeto. Lo cierto es que casi todos los catalanes saben hablar la lengua oficial del Estado, por lo que optar por su lengua cooficial podría ser interpretado como una declaración política, aunque esto tampoco tiene por qué ser así.

Las percepciones de cada uno también entran en juego. En Cataluña está normalizado promover el catalán, y en otras partes del país se interpreta a veces como un acto de separatismo o, incluso, de rechazo a lo español. Por ello, esto puede dar lugar a malentendidos en los que se mezcla el derecho lingüístico con la provocación. Lo cierto es que estos intercambios de formas de hablar suelen ser cotidianos y no conllevan ningún tipo de conflicto, pero este tema también puede verse sobredimensionado.

"¿Esto es España?"

Algo de este estilo le ocurrió a una andaluza que viajó hasta Baleares y que tuvo una mala experiencia con el catalán. En una publicación en redes sociales recogida por @andres_sailormoon, se ve a una mujer que están siendo entrevistada por un periodista y que comienza a criticar sin tapujos que esté en España hablando en castellano y que tenga que escuchar cómo los españoles se comunican en catalán.

La protagonista explica que lleva unos días veraneando en el archipiélago balear y que está visitando por primera vez una catedral, a lo que suma, de forma irónica, lo siguiente: "¿Esto es España?". Incluye que, durante la misa, el cura comenzó a hablar en otro idioma, el cual finalmente era el catalán. "Resulta que empieza el cura y habla que sino sé qué, que si no sé cuánto", revela.

"¿Estoy en España o estoy en Méjico?"

Esta andaluza se muestra muy tajante y declara lo siguiente: "Digo: ¿Esto que es lo que es, estoy yo en España, estoy en México, esto que es lo que es?". Una vez empezó a escuchar que el cura no hablaba en castellano se salió de la catedral. "He cogido y me he salido, y eso tenían que haber hecho todo el que está adentro y se siente español", argumenta.

A su vez, carga mucho contra la lengua de Cataluña, indicando que no sabe ni lo que es y que les faltan palabras, ya que "en realidad se entiende todo, pero se comen la mitad de las palabras". Como ejemplos pone tanto buenas noches (bona nit) y adiós (adeu), y su explicación de por qué hablan de esta manera es porque "siempre van a tirar para dentro".