Trias emplaza a Junts a que elija a su sustituto en Barcelona en menos de un año

Barcelona, 4 jul (EFE).- El exalcalde de Barcelona y líder de JxCat en el consistorio de la capital catalana, Xavier Trias, ha emplazado a Junts a que elija al próximo candidato a la alcaldía en menos de un año: "Ahora no pueden tardar", ha dicho.

En una entrevista con EFE con motivo de su adiós al Ayuntamiento de Barcelona, que se hará efectiva en el pleno de finales de este mes de julio, Trias ha diferenciado entre el relevo en el grupo municipal, que quedará en manos de Jordi Martí, y el próximo candidato a la alcaldía.

"Voy a dejar el grupo organizado, pero es verdad que esto no es hereditario y lo que tienen que hacer en un año es decidir cuál es el mejor candidato para las elecciones. No es lo mismo el candidato que ha de ganar y otra distinta es quién lleva la política municipal", ha indicado Trias, que considera que Junts no debe tardar en decidirse.

Aunque ha asegurado que "deja el ayuntamiento, pero no el partido", Trias ha reconocido que no se ve volviendo a la primera línea -"me lo tendrían que pedir mucho y debería ser en una posición que no me diese mucho trabajo"- pero sí ayudando a Junts "a cerrar una lista" o a hacer "de florero", ironiza.

"Ahora, trabajar, creo que no me toca, y trabajar en primera fila menos", ha abundado un Trias dispuesto a ayudar en todo momento a su formación desde un segundo plano.