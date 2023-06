¿Un verano tranquilo en las playas de Barcelona?

El pasado fin de semana se puso en marcha el Grupo de Playas de la Guardia Urbana, que patrullarán por las 10 playas del frente marítimo de Barcelona hasta finales de septiembre. El dispositivo consta de cerca de un centenar de agentes que velarán para que "todo el mundo pueda disfrutar de un verano tranquilo", ha asegurado el teniente de alcalde de Seguridad en funciones, Albert Batlle. A causa del estado de excepcionalidad por la sequía sólo funciona una ducha en cada playa

Este grupo se centrará especialmente en los delitos sobre el patrimonio, especialmente en los hurtos, y también en la prevención de los acosos, sobre todo respecto a las violencias machistas. También se vigilará especialmente la venta ambulante y la movilidad, especialmente el impacto de los vehículos de movilidad personal en la convivencia de la zona litoral.

Batlle también ha añadido que, en caso de un relevo en el Ayuntamiento, se podrían producir "ajustes puntuales" en los operativos de seguridad ya establecidos como éste. Sin embargo, asegura que son dispositivos "que funcionan desde hace tiempo" y que están "preparados para hacer frente a cualquier contingencia, incluso ésta".

Los agentes del Grupo de Playas recorren los cinco kilómetros del litoral a pie, con scooters, vehículos de cuatro ruedas, bicicletas y vehículos tipo quad adaptados por la arena. Además, el grupo también dispone de dos embarcaciones semirrígidas para vigilar tanto la playa como los espigones. Los trabajos de patrullaje se controlan desde la oficina conjunta de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra del paseo Joan de Borbó, y desde los módulos situados en las playas de la Barceloneta y en el espigón de la playa del Bogatell.

Denuncias

El pasado verano el Grupo de Playas interpuso 20.037 denuncias por venta ambulante de bebidas y alimentos, 843 denuncias por otras actividades no autorizadas y 37 por no respetar las indicaciones del baño, y se intervinieron 116.018 bebidas procedentes de la venta ambulante no autorizada .

La playa de perros del Levante gana un 20% más de espacio este 2023. Tendrá una capacidad máxima de 120 animales y la ocupación podrá consultarse a través de la web de baños y playas del Ayuntamiento de Barcelona

Como en campañas anteriores, los dos módulos de la playa de la Barceloneta y del Bogatell dispondrán de lotes básicos de vestuario para poder dar asistencia a las personas que hayan sido víctimas de un hurto o un robo y se hayan quedado sin ropa en la playa. Se trata de una bolsa con una camiseta, un pantalón y unas chanclas, así como tickets de transporte público desechables para facilitar el regreso al domicilio. Además, habrá trípticos de denuncias en diferentes idiomas para las víctimas de estos robos.