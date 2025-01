La expresión en catalán cuyo significado en castellano no tiene nada que ver

Las formas de expresarse suelen variar en función de cada persona. Se pueden decir frases que sean conocidas por todo el mundo, como también se puede articular una que sea totalmente inventada y que no se llegue a comprender. A su vez, también existe la posibilidad de que se manifiesten expresiones, que pueden ser en otro idioma o dialecto, cuya traducción no se puede llevar a cabo o, directamente, su significado no tiene nada que ver en castellano.

España es un país lleno de tradición y cultura que no solo se refleja en las comunidades cuyo idioma sea el castellano. Ambos factores también están presentes en los lugares que se habla en otro dialecto, como el euskera, el gallego, el valenciano o el catalán. Por ello, aunque a veces alguien que hable castellano crea que puede llegar a entender al completo el idioma de un catalán, por ejemplo, la realidad es que existen palabras y frases cuya traducción no tiene nada que ver con cómo se enuncian en la lengua oficial.

Expresiones catalanas que pueden generar confusión traducidas al castellano

Algunos ejemplos de expresiones en catalán cuyo cambio al castellano no significan lo mismo o no se entiende cuál podría ser su significado son las siguientes: 'Pixar fora de test', cuya traducción al castellano es 'mear fuera de tiesto'. Hace alusión a algo que es inapropiado en un momento en el que decir eso te puede 'meter en un jardín'; también se puede emplear para hacer un comentario despectivo y en mal tono.

Por otro lado, una de las más conocidas y que más se emplea en Cataluña es 'Déu n’hi do', una expresión que cuesta trabajo escribir más que decir. La traducción al castellano en este caso es 'Dios le de', sin embargo, esto no tiene nada que ver con la intención de esta muletilla. Puede ser empleada en tono exclamativo para referirse al tamaño o la importancia de algo en concreto que puede generar impresión o fascinación en el emisor; lo más parecido al castellano podría ser '¡Hay que ver!

Esta es la expresión en catalán que no significa lo mismo en castellano

'Trobes a faltar' es otra de las expresiones que en el resto de España no se entiende en castellano. La traducción sería la siguiente: 'encontrar a faltar', una frase que genera confusión fuera de Cataluña dado que parece que está mal formulada. Pese a ello, esa declaración se usa para decirle a alguien que se le echa de menos.

Echar de menos en catalán también se puede pronuncia como 'enyorar'. Para alguien que solo sabe hablar en castellano, al leer esta palabra, por sentido común, podría llegar a pensar que significa 'llorar', aunque esta traducción no es la correcta. Para emplear la expresión en futuro de 'te echaré de menos' en catalán, se dirá así: 'Et trobaré a faltar'.

La Fundéu explica cómo se debe castellanizar 'trobar a faltar'

En Cataluña, cuando se habla en catalán, la traducción se suele pronunciar como 'echar o encontrar a faltar', algo que según la Fundéu no es correcto. Justifica que "echar en falta o echar de menos son las expresiones apropiadas", añadiendo que "notar la falta [de alguien o algo]’ son echar de menos y echar en falta, y, por tanto, se desaconseja el uso de echar o encontrar a faltar, influidas por la expresión catalana trobar a faltar.