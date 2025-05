Una catalana se queda sin palabras por una costumbre de Madrid: "Lo tienen normalizado, en Barcelona no pasa"

Uno de los enfrentamientos sociales más característicos en España es el conflicto entre Madrid y Barcelona, las dos ciudades más destacas y también más pobladas de todo el país. Este eterna confrontación siempre va a dar de que hablar a todo el mundo, ya que son varios los aspectos que pueden ser sometidos a juicio, como la cultura, la política, la economía o el deporte, sobre todo el fútbol.

Normalmente, este tipo de discusiones se manifiestan de forma simpática e, incluso, con ironía y humor. Sin embargo, también existen ocasiones en las que a los bandos confrontados 'se les van de las manos' estos debates y terminan surgiendo tensiones que pueden concluir en faltas de respeto e insultos fáciles.

Realizar este tipo de comparaciones no tiene por qué remontarse a qué tipo de gastronomía es mejor o a qué lugares turísticos son más bonitos de ver. Estas pugnas suelen ir más allá, ya que pueden entrar factores emocionales e identitarios que estén vinculados con la personalidad, la cual es el pretexto a la creación de una idea firme sobre cuál es la opinión de alguna región española en concreto.

El debate entre Madrid y Barcelona 'está que arde' en las redes sociales

Estas competencias también pueden ser vistas en un espacio que facilita la publicación de divulgaciones, testimonios y opiniones sobre distintas cosas, y eslas redes sociales. Parodias, experiencias, información... el debate entre Madrid y Barcelona 'está que arde' en todas las plataformas, y todos son expuestos con la mayor libertad y naturalidad posibles. Lo habitual es encontrarse con contenido de todo tipo, como puede ser la calidad de vida de ambos destinos, sus oportunidades labores o cómo es un viaje en uno de los dos lugares.

También es de lo más común encontrarse con madrileños que ven a los barceloneses como personas más distantes o menos extrovertidos, mientras que los de Barcelona ven a los de Madrid como gente más orgullosa y pija. Sin embargo, existen casos en los que una persona de una de estas dos ciudades vive en la que no se corresponde con su origen y termina asegurando que está enamorada de su nuevo lugar de residencia.

"Hay gente más guapa en Madrid que en Barcelona

Una de las experiencias que más está sorprendiendo a la audiencia es la que ha publicado @paulacollantes, una influencer de origen barcelonés cuyo contenido se basa en reflexiones personales, consejos, bailes y otros temas, como por ejemplo la salud mental. En esta ocasión, Paula ha ofrecido más detalles sobre cómo está siendo siendo su nueva vida en la capital española, y ha asegurado que se ha convertido en una "catalana enamorada de Madrid".

La primera opinión que ofrece esta influencer es que "hay gente más guapa en Madrid que en Barcelona". Para explicar la razón de por qué piensa esto pone en situación a sus seguidores diciendo que acudió hace pocos días a una graduación. "Yo miraba a la gente en la graduación y decía, pero si es que todos los chicos son preciosos, y las chicas también", declara. Humorísticamente, expone que los ciudadanos de la Ciudad Condal son "muy batiburros".

"En Barcelona no tenemos tanta vida social"

El ocio es uno de los aspectos que más entran en juego cuando se habla de estas dos ciudades, y Paula ha hecho lo mismo. Una de las costumbres madrileñas que se ha consagrado como una tradición es el 'afterwork', una actividad social que se realiza después de un día de trabajo. Esta barcelonesa enamorada de la capital explica que en Madrid "el ocio es muy notable. Salen de trabajar, de estudiar y tienen normalizado el irse a tomar algo con sus compañeros. En Barcelona esto no se hace tanto. No tenemos tanta vida social", asegura.

Por supuesto, la gastronomía tenía que tener hueco en este video. Uno de los platos madrileños más característico de todos es el cocido, "una bendición" para Paula. "No sé quién inventó esa bendición de separar los garbanzos del cocido. Yo aquí me lo como como lo hace mi abuela y lo hace todo mezclado. Los garbanzos no me gustan, pero cuando me los separan es como...", dejando entrever que le parece algo maravilloso.