Una extranjera que viaja a Barcelona muestra lo que más le gusta de la ciudad: "Me encanta esto"

Cataluña ha sido, por excelencia, la Comunidad Autónoma más visitada por parte de los turistas internacionales durante el año 2024, según datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística. Sobre todo en los meses veraniegos, este ha sido el destino en el que se han visto a gran parte de los visitantes procedentes del extranjero.

La Comunidad de Madrid no ha quedado ni en el top cinco en este sentido, ya que ha sido el sexto destino más habitual en las vacaciones de estas personas, la cual también ha sido un gran tema de discusión sobre el debate interminable que hay entre Madrid y Barcelona, las dos ciudades más pobladas de toda España y que tienen características de lo más diferentes.

España está llena de ciudades diferentes que se hacen la competencia entre si

Esta pugna que resulta sorprendente e incomprensible para las personas cuyo origen no se remonta a nuestro país, se debe a un amplio listado de razones. Pueden ser aspectos urbanos, factores económicos y políticos o, directamente, las variables turísticas y culturales mencionadas anteriormente. Todo ello, en su conjunto, ha supuesto que estas ciudades tengan identidades dispares, lo cual también consigue que España sea un país lleno de polivalencia. Estos debates suelen enfrentar a dos bandos muy reconocidos pero que en realidad defienden lo mismo: demostrar que su lugar de nacimiento es el mejor en todos los sentidos. No obstante, la realidad ha plasmado desde siempre que todo tiene su lado bueno y su parte negativa, aunque siempre se trata de guardarse para uno mismo lo mejor.

A los turistas que planeen realizar un viaje a España,uno de los mejores países del mundo, pueden ocurrirles algo parecido. Cuando se pretende visitar un sitio nuevo, lo primero en lo que se piensa es en aquello de lo que se podrá disfrutar, como pueden ser los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad o las playas para disfrutar de unos días de descanso, entre muchas otras variables. Dejando de lado todo aquello que pueda perturbar a estas escapadas, el más mínimo detalle también cuenta y hará de la experiencia algo un poco más satisfactorio. Algunos ejemplos pueden ser encontrar una pequeña calle sin turistas donde sacar una foto perfecta, oler el mar antes de poder verlo o recibir el saludo y la amabilidad de alguien que no se conoce, entre otros.

Una argentina alaba unas escaleras mecánicas de Barcelona

Algo similar le ha ocurrido a una persona procedente del extranjero que ha viajado a Barcelona. @juliherstic, una argentina que se dedica al mundo de la comunicación, ha expuesto cuál ha sido su experiencia caminando por las calles de la Ciudad Condal mediante la publicación de un video en la plataforma TikTok.

"Barcelona me parece una ciudad pedorrísima", son las primeras palabras de esta influencer, aunque en tono irónico. Durante su segundo día en Barcelona, asegura que está transitando por lo calle yendo a almorzar con una amiga que vive en la ciudad, a lo que añade lo siguiente: "Me hubiese encantado que me diga que es en subida porque no me hubiese bañado porque ya estoy chivando (sudando en castellano)". Ante esta situación, en la que se ve a la protagonista cansada por tener que pasear tanto hasta llegar a su destino, lo siguiente que se enfoca son unas escaleras mecánicas, lo cual va acompañado de un "me encanta". Por eso,los detalles más pequeños pueden ser uno de los mejores regalos posibles.

"Barcelona me gusta pero me parece una ciudad muy grande, muy apabullante"

Sin embargo, pese a que esta turista asegura que le gusta Barcelona, destaca que preferiría tener otro trabajo en una ciudad diferente, lo cual deja entrever que no ha sido un viaje improvisado, sino que se ha quedado en España para trabajar. "Barcelona me gusta pero me parece una ciudad muy grande, muy apabullante", asegura.

Las ciudades españolas en las que, a priori, es más sencillo encontrar un puesto de trabajo suelen ser las que más habitantes tienen y en las que el sector servicios está de lo más asentado. Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao o la misma Barcelona son algunos ejemplos de ello. No obstante, este no es el ejemplo que pone. Elige Málaga, ya que es "un lugar más chiquito que me encanta".