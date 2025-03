Los comunes acusan a acusan a Junts de "gesticulación racista" tras el pacto sobre el reparto de menores

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha valorado positivamente el acuerdo entre el Gobierno y Junts para el reparto de menores extranjeros no acompañados, pero ha acusado a Junts de "gesticulación racista" al explicar el pacto.

"Esta excesiva gesticulación racista solo obedece a intentar ocultar un acuerdo razonable para hacer frente a la disputa electoral que tienen con Aliança Catalana", ha sostenido Cid este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Cid ha calificado de importante el acuerdo para el reparto de estos 5.600 menores que "malviven en Canarias", y ha señalado que es la línea en la que está trabajando también el Ministerio de Infancia.

Suplemento de crédito

Sobre las negociaciones sobre el suplemento de crédito del Govern, Cid ha recordado que exigirán "tres condiciones iniciales" al Ejecutivo de Illa: que ponga en marcha el cuerpo de inspectores con al menos 100 personas que controlen que se cumple la Ley de Vivienda, que cree una unidad para acompañar a personas desahuciadas, y que destine 850 millones de euros a políticas de vivienda en 2025.

También ha explicado que en el pleno de la semana que viene se debatirá una proposición de ley impulsada por su grupo para modificar la ley que regula la renta garantizada de ciudadanía para incluir una prestación "de 200 euros por niño" con el objetivo de reducir los índices de pobreza infantil en Catalunya.

Conflicto en Gaza

Cid ha lamentado que Israel haya roto el alto el fuego en Gaza y ha explicado que intentarán impulsar una declaración institucional en el Parlament para condenarlo y pedir a la UE "medidas para parar este genocidio".

Preguntado la proclamación de la diputada de Vox Mónica Lora como presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlament, Cid ha explicado que los grupos presentes en la Mesa del Parlament --PSC, ERC y Junts-- "cerraron un acuerdo sobre la voluntad de asistir" a la sesión en que se debía ratificar a Lora y no se consultó su posicionamiento a los Comuns, que no han acudido a la cita.

Preguntado por si esto supone una ruptura del pacto antifascista del Parlament, Cid ha afirmado que "no es una cuestión de romper o no el pacto, sino simplemente cuál es la mejor estrategia", y ha añadido que le habría gustado que el resto de grupos hubiesen decidido no asistir a la sesión igual que los Comuns.