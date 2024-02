Los comunes se desmarcan del acuerdo presupuestario entre ERC y PSC

La presidenta de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha respondido a las palabras de los representantes del Govern y del PSC que pedían "responsabilidad" a la formación morada tras el acuerdo presupuestario entre republicanos y socialistas. El acuerdo, que se firmará esta misma tarde, necesita de los votos de los comunes -o de otro grupo parlamentario- para poder hacerse efectivo, pues no suman mayoría absoluta los escaños del PSC y de ERC en el hemiciclo catalán.

"Las partidas presupuestarias no se destinan a la raíz de los problemas", ha lamentado la diputada, que considera que el Govern debería haber sido más ambicioso en sus políticas sociales. "Nosotros priorizamos la educación, la sanidad, la vivienda y la transición justa", ha advertido Albiach, que ha anunciado una serie de propuestas detalladas planteadas por el partido en estos ámbitos. Las cuentas acordadas entre PSC y Govern amplían las partidas en educación, salud y vivienda, pero "es insuficiente", según la líder de los comunes.

En relación con el Hard Rock no se incluye partida alguna en las cuentas de 2024, no obstante, el ejecutivo se ha comprometido con el PSC a ejecutar el proyecto a través de los Presupuestos acordados en 2023. La formación morada afirma que no negociarán partidas presupuestarias hasta que se descarte el Plan Director Urbanístico "para siempre". Para Albiach, "el Hard Rock perpetua un modelo de país caduco basado en la especulación, que nos acerca más al Madrid de Ayuso que a la Cataluña que queremos ser".

"Lo que no puede hacer es confundir nuestra buena voluntad con un cheque en blanco", ha criticado Albiach. Pese al acuerdo entre el PSC y ERC, los Presupuestos siguen lejos de poder aprobarse en el Parlament, pues los comunes parecen decididos a librar la batalla del Hard Rock y a condicionar su apoyo a las cuentas a este complejo hotelero y de salas de juego. El Govern deberá, según la diputada, sentarse a negociar con ellos y alcanzar un acuerdo también con los comunes, que siguen en el mismo punto en el que estaban tras el anuncio del acuerdo del ejecutivo con los socialistas.