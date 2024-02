La consejera de Educación considera que la misión de eurodiputados era "de extrema derecha"

El informe preliminar esgrimido por el grupo de eurodiputados que llevó a cabo una misión en Cataluña para evaluar la discriminación del castellano en las aulas fue emitido la semana pasada. Las conclusiones del mismo, que en efecto alertan de un uso desigual de las dos lenguas cooficiales de la región, sigue sometido a debate tanto en la esfera social como en el propio Parlament, donde la titular de la cartera de Educación, Anna Simó, tuvo a bien considerar que los representantes de tal investigación eran diputados "de derecha y de extrema derecha", reiterando en varias ocasiones la naturaleza extremista y el sesgo de la misión. "Vinieron con un único objetivo, y únicamente quisieron escuchar las opiniones que coincidían con las suyas", criticó la consejera, "hicieron caso omiso de todas las opiniones diversas que se encontraron al respecto".

La Generalitat acusa a la misión de no haber valorado las advertencias de una Comisión Europea que, según Simó, "no tiene competencia para legislar en este ámbito". "Tampoco han escuchado al Parlament de Cataluña, que ha decidido de forma mayoritaria y soberana el modelo educativo que debe imponerse a partir de un amplio consenso", expuso la consejera, que también lamentó que no se tomara nota en el informe de los postulados de la administración educativa. Simó, que se reunió con los representantes de la misión en Barcelona durante los tres días que tuvo lugar, declaró que "se manipularon mediáticamente sus respuestas a las preguntas de los parlamentarios".

La consejera de Educación, bajo cuyo mandato se han registrado unos resultados nefastos en relación al rendimiento escolar del alumnado, rehuyó el debate lingüístico que motivó la misión. Vino a recordárselo la portavoz de Ciutadans, Anna Grau, durante la sesión plenaria en el Parlament, donde también afeó a Simó su estrategia por "desacreditar la misión". "La presencia del castellano en la educación catalana es residual, no se respetan los derechos lingüísticos de los alumnos, no se respetan las sentencias judiciales y se somete a quienes denuncian la violación de sus derechos a campañas de acoso que incluyen discursos de odio", explicó la diputada, que está de acuerdo con las conclusiones de la misión, que incluso considera "demasiado flojas".

Coincidiendo ayer con el Día de la Lengua Materna, Grau trajo a colación desde la tribuna el testimonio de varias personas afectadas por la política lingüística empleada por la Generalitat y su hermetismo. También dio voz a la presidenta de Escuela Bilingüe, Ana Losada, con quien se entrevistó la misión, "como también lo hizo con tantas otras instituciones, plataformas, profesorado y centros educativos que están a favor del modelo de inmersión lingüística". "Se entrevistó hasta con usted, señora consejera", expuso la diputada de Ciutadans, que rogó a Simó que pidiera perdón a la parlamentaria europea que presidió la misión, Yana Toom, y que copiara "500 veces, poco a poco, y con buena letra, que no volverá a mentir sobre la escuela catalana".