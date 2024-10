¿Cuál es la calle preferida por los universitarios para "tapear" en Barcelona?

Al contrario que otras ciudades españolas, Barcelona no concentra sus zonas de ocio en un único distrito de la capital catalana, como ocurre en aquellas urbes que tienen un centro claro y definido o una zona destinada a la vida nocturna, como un puerto deportivo o un barrio joven. Por su propia estructura e idiosincrasia, tampoco hay una zona universitaria clara en la ciudad -aunque sí hay una estación de metro con este nombre, en la parte alta de la Diagonal-, pues desde en la propia plaça Universitat, en Ciutat Vella, hasta Pedralbes y Sarrià, pasando por en el vibrante barrio del Poblenou, por ejemplo, hay centros universitarios y zonas de recreo y ocio para los estudiantes. No obstante, y lejos de cualquiera de los muchos centros universitarios públicos y privados que convierten a Barcelona en una referencia europea en este sentido, hay una calle donde muchos jóvenes se concentran cada tarde y noche para "tapear" y tomar algo con amigos y compañeros de clase. Ubicado en el centro de la ciudad, en el distrito de l'Eixample, este paseo lleno de verde y próximo a zonas donde los pisos compartidos no son una excepción, cuenta con numerosas terrazas, bares y restaurantes "asequibles" y con variedad de ambientes. Se trata del Passeig de Sant Joan, una amplia avenida que discurre entre el Arc de Triomf, en su punto más próximo al mar, y el barrio de Vila de Gràcia, antiguo municipio independiente de la ciudad condal. Bien comunicado y próximo a los concurridos barrios de Sagrada Familia o la calle de la Marina, esta calle es la preferida por los universitarios para "tapear", sobre todo hacia final de semana; y solo a unos minutos se encuentran algunas de las discotecas preferidas por los jóvenes para bailar y distraerse.