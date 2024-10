Cuando Kennedy se solidarizó con Cataluña por las inundaciones en el Vallès

La catástrofe por las inundaciones vividas en el Vallès, en septiembre de 1962, con casi un millar de muertos, causaron una gran conmoción en todo el mundo. Muchos jefes de Estado quisieron mostrar su solidaridad con la región afectada y, para ello, se dirigieron por carta a Franco. Por desgracia es muy difícil poder consultar esa documentación, hoy en manos privadas. Sin embargo, nos podemos hacer una idea gracias a lo que se guarda en otros archivos. Para ello nos tenemos que trasladar a Boston, concretamente a la John F. Kennedy Library.

Es allí donde se guarda toda la documentación oficial y extraoficial generada por los mil días en los que John F. Kennedy fue el líder del mundo libre. En una de las carpetas que se conserva en esta institución, la relacionada con España en el periodo entre 1961 y 1963, podemos tener algunas pistas del impacto que tuvo en el presidente estadounidense la tragedia del Vallès.

Es muy probable que el presidente siguiera aquellos hechos por lo transmitido por la embajada estadounidense en Madrid, pero también gracias a los periódicos de la época, como es el caso de "The New York Times". El 27 de septiembre de 1962, el rotativo de la ciudad de los rascacielos tituló, junto con una fotografía de los hechos, en portada “333 muertos por inundaciones en Barcelona; al menos 1.000 heridos. LAS INUNDACIONES EN ESPAÑA SE COBRAN UN GRAN NÚMERO DE VÍCTIMAS”. En la noticia se podía leer, gracias a una información de la agencia Associated Press, que “inundaciones repentinas provocadas por tormentas que rompieron la sequía arrasaron centros industriales del área de Barcelona a primera hora de ayer, matando a cientos de personas y destruyendo muchas fábricas, casas y puentes”.

Estamos en un momento en el que las relaciones entre Kennedy y Franco son correctas, pero no de un gran entusiasmo. El joven presidente había conocido España durante la Guerra Civil, pero desde el bando republicano hasta el punto de poder visitar la Generalitat que en aquel momento dirigía Lluís Companys. Las cosas cambiarían un poco cuando el hermano de JFK, Joseph P. Kennedy, realizó un pequeño por España en los días inmediatos al final de la contienda. Pese a todo, como se puede apreciar en los papeles de la biblioteca presidencial, JFK durante su estancia en la Casa Blanca, se movió entre los dos bandos: el de la oposición, como lo demuestra su invitación personal a Pau Casals para que actuara en la mansión presidencial, y el del régimen, al que necesitaba para la instalación de bases militares en tiempos de Guerra Fría. Aunque viajó por Europa durante algunos de esos mil días, España no entró en su agenda.

Todo esto nos sirve para entender la mentalidad de Kennedy sobre nuestro país cuando conoce el impacto de la riada del Vallès. Por desgracia no parece existir copia de la carta que envió al Palacio del Pardo para mostrar su solidaridad y muy probablemente su disposición a ayudar. Sí se guarda la misiva de Franco como réplica y que el Departamento de Estado recomendó a Kennedy no contestar. Dice así:

“Señor Presidente y Buen Amigo: Su mensaje de condolencia por la catástrofe de Barcelona nos ha conmovido profundamente. Todos los españoles agradecemos, y especialmente las familias de las víctimas, los sentimientos de solidaridad y las ayudas prestadas u ofrecidas por los Estados Unidos en esta ocasión. Esta prueba de solidaridad humana se halla dentro de las mejores tradiciones del pueblo americano y no es la primera vez que en España, ante una desgracia nacional, sentimos la inmediata y calurosa presencia de nuestros amigos y amigos de los Estados Unidos siempre dispuestos a contribuir con su esfuerzo a la reparación de daños y sufrimientos. Renovándole mi agradecimiento por esa actitud generosa que es garantía del afecto entre dos pueblos amigos, aprovecho esta oportunidad para reiteraros, Señor Presidente, las seguridades del alto aprecio y estimación con que Soy Vuestro y Buen Amigo F. Franco”