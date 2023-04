¿Cuántos barceloneses no practican ningún deporte?

Propósito del año para muchos, obsesión para algunos y dolor de cabeza para unos pocos. ¿Cuántos barceloneses practican deporte a menudo? O, lo que es lo mismo, ¿cuántos no realizan ningún tipo de ejercicio físico? El último sondeo del Ayuntamiento de la capital catalana realizado en 2022 permite obtener una fotografía bastante exacta de los hábitos de sus ciudadanos e incluso conocer las causas de su inactividad.

Para empezar, la encuesta constata que un 66,4% de los vecinos de Barcelona hace deporte, una cifra inferior al último sondeo de las mismas características. Publicado en 2017, hace cinco años respecto 2022, un 71,6% decía entonces practicar ejercicio físico, cinco puntos más que ahora.

Como consecuencia, el 33,6% responde no hacer ningún tipo de deporte, una cifra que sube después de la pandemia. Por distritos y según recoge el informe, Nou Barris y Sant Andreu son los dos lugares donde menos se practica (un 54,2% en el primero, un 39,5% en el segundo), muy por encima de la media. Por contra, los barrios con más actividad física entre sus vecinos son Gracia y Horta.

Sobre los motivos de los barceloneses que no practican ningún deporte, gana de largo la falta de tiempo, ya sea por trabajo o por motivos familiares. De hecho, el 43,4% dice no disponer de margen después del trabajo o los estudios, el 30% asegura que no lo hace por motivos de salud y el 25,8% por cansancio después de la jornada laboral. Por detrás quedan otros motivos más personales como la edad (13,2%) y el 12,7% de los encuestados admite que no lo hace porque no le gusta la actividad física.

En el otro lado de la balanza, los amantes del deporte dicen practicarlo para mantener un buen estado de salud (66%), estar en forma (40,8%), por placer (25,9%) y por diversión (12,9%).

Las personas que más deporte practican (35,1% lo hace 5 veces o más a la semana) es el segmento de población mayor y con menos estudios. Aquí la proporción de mujeres y hombres es bastante equilibrada. En cambio, las frecuencias medias y bajas (el 37% que hace deporte 3 o 4 veces a la semana y el 25,4% que hace 1 o 2 veces por semana) aparecen los más jóvenes con niveles formativos altos.