Decathlon se convierte en el nuevo distribuidor de la pelota de la Federació Catalana de Futbol

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha anunciado este miércoles que ha firmado un acuerdo de colaboración para los próximos tres años con Decathlon, que hará que la marca deportiva mundial multiespecialista se convierta en el nuevo distribuidor de la pelota de la FCF, estando disponible en sus 26 tiendas repartidas por toda Cataluña y en su página web para el resto del país.

"Decathlon, la marca deportiva mundial multe especialista, y la Federación Catalana de Fútbol han firmado un acuerdo de colaboración en beneficio de los federados y federadas de fútbol en Cataluña. De este modo, Decathlon se convertirá en el distribuidor oficial de la pelota de la FCF, disponible a través de las 26 tiendas en Cataluña, así como a su web en el ámbito nacional, como punto de venta exclusivo", ha explicado la FCF en un comunicado.

Este acuerdo de colaboración, que estará vigente durante los próximos tres años, tiene como objetivo promover la accesibilidad en este deporte a los practicantes de todos los niveles, desde los más principiantes hasta al más experto y para los clubes de todas las categorías del fútbol catalán.

"Este acuerdo supone un gran hito y avance en el trabajo que se realiza desde la FCF, puesto que gracias a él, todos los forofos, niños y niñas de Cataluña, podrán disfrutar de la pelota con la cual juegan cada fin de semana todos los federados y federadas. Para nosotros es un paso muy importante poder hacer accesible a los clubes y federados el material deportivo necesario para la práctica del fútbol dentro de un marco de beneficios exclusivos para ellos", ha explicado el presidente de la FCF, Joan Soteras.

Por su parte, el director comercial de Decathlon España, Sergio San Felipe, ha mostrado su orgullo por haber llegado a este acuerdo con la FCF. "En Decathlon nos sentimos especialmente orgullosos de colaborar con la Federación Catalana de Fútbol, una entidad con 125 años de historia al servicio del deporte", declaró.

"Esta colaboración nos permite avanzar en nuestro propósito de facilitar el acceso al material deportivo y poner a disposición de federados y clubes la pelota oficial de la competición. Con esto, no solo reforzamos nuestro compromiso de acompañar y apoyar tanto al deportista experto como el forofo, sino que también reconocemos el valor esencial que ejercen los clubes en el desarrollo del fútbol", concluyó.