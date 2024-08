Desarticulado un grupo criminal que fabricaba y vendía snacks y golosinas con cannabis en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal por elaborar, distribuir y vender golosinas, chocolatinas y otros snacks con cannabis desde un laboratorio ilegal en Badalona (Barcelona), han informado este jueves en un rueda de prensa. El operativo tuvo lugar el 8 de julio y consistió en 6 entradas y registros en Badalona, Granollers y Cunit (Tarragona), donde detuvieron a 5 personas investigadas por delitos contra la salud pública, la propiedad industrial y pertinencia a grupo criminal, así como en 3 asociaciones cannábicas de Barcelona. El jefe de la Unidad Central de Consumo de la División de Investigación Criminal (DIC), Santi López, ha explicado que el grupo criminal vendía productos alimentarios con el componente psicoactivo del cannabis tanto a nivel local como internacional. Ha concretado que, desde el obrador ilegal de Badalona, manipulaban alimentos de marcas reconocidas para añadirles D-9-tetrahidrocannabinol (THC) y distribuirlos a asociaciones cannábicas del Área Metropolitana de Barcelona o con envíos a Italia, Francia y Alemania.

López ha avisado que la ingesta de snacks infusionados con THC puede ocasionar un grave riesgo para la salud de las personas, y ha recalcado que los productos estaban dirigidos a consumidores habituales de marihuana, dado que se encontraban dentro del "circuito de distribución para consumir cannabis y no en la tienda de barrio". También ha dicho que resulta "muy difícil" cuantificar el volumen de productos adicionados con THC distribuidos, dado que el grupo criminal trabajaba y elaboraba los snacks bajo demanda. López ha aludido a un cambio del consumo de la marihuana, que se fuma y también se come, hecho que le preocupa porque están "normalizando" su ingesta y banalizando el riesgo que supone el consumo de droga. "La droga no se puede comer como si fuera una palomita, una golosina", ha insistido López, quien ha explicado que hay un potencial consumo mayor de cannabis comido que fumado debido a que la persona tarda más en notar el efecto de la droga ingerida, que empieza a metabolizarse al llegar al estómago.

La investigación policial, iniciada en enero de 2024, ha localizado el laboratorio ilegal y un "gran volumen" de snacks dulces y salados, infusionados con THC, y la maquinaria necesaria para su elaboración. En el local, trabajaban varias personas supervisadas por el jefe del grupo, un hombre de 35 años de nacionalidad italiana, que coordinaba las tareas de elaboración y también controlaba la actividad comercial para asegurar el éxito de las operaciones ilícitas. Los investigadores también han identificado otra persona encargada de distribuir los pedidos y el resto de trabajadores que alteraban productos de marcas reconocidas y procedían a reenvasarlos con un packaging similar al original, pero que señalaba su marca con una serigrafía de una hoja de marihuana y la cantidad de THC adicionado en el producto. López ha explicado que la forma de adicionar el principio activo del cannabis variaba en función del alimento, ya fuera en barritas a las que inyectaban THC disuelto, otras pintadas con chocolate infusionado con THC o aperitivos bañados con una grasa con THC y luego secados al horno.

Durante el operativo, los Mossos d'Esquadra localizaron un volumen "importante" de alimentos preparados para su infusionado, centenares de productos de acondicionamiento para la venta de los alimentos alterados (adhesivos, cajas, etiquetas), así como bolsas con marihuana y cerca de 62.000 euros en efectivo. El grupo criminal utilizaba una aplicación de mensajería para dar a conocer su catalogo de productos y precios, y la única forma de pago aceptada eran las criptomonedas, por lo que los Mossos observaron movimientos de criptomonedas valorados en 480.000 dólares. López ha informado que, durante la entrada a una de las asociaciones, también localizaron más de 8 kilógramos de hachís, por lo que detuvieron al responsable del establecimiento por un delito contra la salud pública. Todos los detenidos pasaron a disposición judicial el 10 de julio ante Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Badalona y, a raíz de este operativo, los Mossos han reforzado el canal de comunicación con Andema, asociación española que defiende los derechos de marca agrupados en un centenar de empresas de varios sectores, como el alimentario. El director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), Gerard Guiu, ha pedido la complicidad del consumidor pidiendo su "máxima colaboración" mediante la compra de productos auténticos en lugares oficiales, dado que las falsificaciones pueden conllevar un peligro para la salud y la seguridad de los consumidores.