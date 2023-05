Elecciones municipales en Barcelona, en directo: reacciones y posibles pactos

Ernest Maragall, de ERC, que con sus 5 concejales tiene una de las llaves para articular el próximo gobierno municipal de Barcelona ha dejado claro que la negociación no va a ser rápida y que, en su caso, va a tardar en deshojar la margarita. "Es un tipo de conversación y de desarrollo después de estas elecciones que, por fuerza, será no solo de esta mañana y no solo de esta tarde, sino que será de las próximas semanas".