La entidad constitucionalista Escuela Para Todos lucha para que haya exámenes de castellano en la selectividad de las Baleares

Las PBAU, o pruebas de acceso a la universidad de Islas Baleares 2023, se desarrollarán los próximos días 6, 7 y 8 de junio. Las instrucciones lingüísticas de reparto de los exámenes establecen que se darán los enunciados y protocolos en catalán y que solo se facilitará una traducción al castellano a aquellos alumnos que, habiendo recibido antes los enunciados y protocolos en catalán, se signifiquen y lo soliciten expresamente en castellano.

La asociación probilingüismo Escuela Para Todos denuncia que “el reparto general de los exámenes solo en catalán, además de suponer discriminación por razón de lengua, desigualdad de oportunidades y menoscabo en el derecho a la educación, puede provocar un perjuicio a los alumnos de difícil reparación, pues es muy probable que haya alumnos que, por no significarse públicamente al pedir los enunciados y protocolos en castellano, acepten los enunciados y protocolos en catalán y no puedan demostrar al máximo nivel sus conocimientos y competencias, obteniendo una nota final inferior a la que le correspondería, con el consiguiente riesgo de no poder iniciar los estudios deseados al no superar la nota de admisión mínima, la llamada nota de corte”.

PLIS, Educación, por favor, una asociación de profesores adherida a Escuela de Todos, interpuso el pasado 18 de mayo ante el TSJIB, un recurso contencioso por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación recogidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución Española. También solicitó la suspensión cautelarísima de las instrucciones lingüísticas por discriminatorias y perjudiciales para los alumnos. Todavía el Tribunal no se ha pronunciado sobre la pertinencia de adoptar las medidas cautelares. De no hacerlo de forma inmediata, será imposible para los alumnos beneficiarse de su derecho a disponer de los ejercicios en castellano en las mismas condiciones que los alumnos que lo deseen hacer en catalán.

La portavoz de Escuela Para Todos en las Islas Baleares, Olga Ballester celebró que el TSJB hya admitido su recurso para reclamar una selectivad bilingüe en las islas y espera que «se haga justicia» como en Cataluña, donde el TSJC anuló el catalán como lengua preferente en la EBAU por vulnerar los derechos fundamentales de los alumnos.