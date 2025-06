¿Error en la Selectividad en Cataluña?: Una pregunta de geología en el examen de geografía

Tras el primer día de exámenes de Selectividad en Cataluña, se ha generado una polémica en torno a la prueba de geografía que realizaron ayer los estudiantes catalanes.

Según denuncia el profesor de geología de un instituto catalán, David Rabada Vives, en su perfil de X, se incluyó una pregunta de geología en el examen de geografía. En declaraciones a 3CAT, el docente explica que "el problema puede ser más grave" si los temarios de geografía y geología se mezclan en Cataluña. "Son dos problemas en uno", ha afirmado: por un lado el temario "mal diseñado" y por otro, la pregunta de ayer en el examen de Selectividad.

"Es muy reciente", ha asegurado Rabada, por lo que todavía no han pedido explicaciones a las PAU. Según ha explicado, un profesor de geografía no tiene conocimientos de geología, por lo que no está capacitado para enseñar a los alumnos este temario.

Según el docente, el error puede venir de una "negligencia" e "ignorancia de la política", y ha lamentado la pérdida de peso de la geología en el temario de enseñanza en Cataluña.

Sin embargo, este error no debería afectar especialmente a los alumnos que realizaron ayer las PAU, ya que el temario de la pregunta se ha estudiado durante el curso como Geografía. El problema, se queja el profesor Rabada, recae en que esta información de geología se dé como temario de geografía durante el curso.

Este es el enunciado del ejercicio polémico: