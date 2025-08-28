Este bus de Barcelona funciona con caca humana y consigue emitir un 80% menos CO₂

En la línea V3 de Barcelona circula desde hace cinco años un autobús con un “secreto” que rompe todos los esquemas: funciona con biometano generado a partir de residuos humanos. Hablamos de LIFE NIMBUS, un proyecto pionero que ha convertido una idea de economía circular en resultados medibles: más de 14.000 km anuales usando solo combustible renovable y una reducción del 80% de la huella de carbono frente a un bus convencional.

De depuradora al depósito: así nace el combustible

El consorcio —Aigües de Barcelona, TMB, UAB y Cetaqua— captura el biogás que generan los lodos digeridos en la EDAR del Baix Llobregat, que trata >400.000 m³ de aguas residuales al día. Ese biogás base (aprox. 65% metano / 35% CO₂) se mejora combinando el CO₂ con hidrógeno de origen renovable (tecnología power-to-gas), obteniendo biometano de alta pureza válido para motores de gas natural Euro VI sin modificaciones. Resultado: cero gas fósil en el depósito y emisiones drásticamente menores.

“LIFE NIMBUS demuestra que es posible producir biometano de calidad de forma sostenible, aprovechando residuos de depuradoras como los fangos digeridos”, explica Alessandro Solimeno, investigador de Cetaqua y coordinador del proyecto.

¿Por qué no todo es eléctrico?

La electrificación avanza, pero no todas las líneas pueden cubrir hoy sus exigencias de autonomía y capacidad con batería. Ahí el biometano encaja como aliado real y complementario: reduce CO₂ un 80%, mantiene operativa la línea y aprovecha residuos locales.

Mario Canet, responsable de Innovación y Proyectos de Bus en TMB, lo resume: “LIFE NIMBUS ha aportado conocimientos valiosos para descarbonizar la flota y esta tecnología puede aplicarse también al transporte de mercancías”.

De piloto a salto de escala: llega SEMPRE-BIO

Tras el éxito del “Nimbus”, arranca SEMPRE-BIO, con >11 millones de euros (cofinanciación de la UE) para ampliar producción de biometano a más líneas y bajar costes de operación en las plantas. El encaje europeo es claro: el transporte supone cerca del 30% del consumo energético de la UE, pero menos del 10% de los combustibles son renovables. Bruselas quiere superar el 30% en 2030 y España, con su Hoja de Ruta del Biogás (2022), se ha comprometido a cuadruplicar la producción nacional.

Para Albert Guisasola (UAB), la tecnología puede “replicarse y ampliarse fácilmente en otras EDARs, multiplicando la producción de biometano de forma sostenible mediante la valorización de residuos”.S

Cierra el círculo : residuos humanos → energía renovable → movilidad urbana .

Evita fósiles : el bus rueda solo con biometano .

Reduce CO₂ un 80% respecto a un diésel / gas convencional.

Cumple Euro VI sin cambiar motores.

Escalable: de un vehículo a redes completas si hay materia prima (EDARs).

Mientras muchos debates se atascan en “eléctrico sí o no”, Barcelona ya lleva 5 años demostrando que hay más de una vía para descarbonizar el autobús urbano. El “Nimbus” no es marketing verde: kilómetros reales, combustible renovable y menos emisiones partiendo de un problema (las aguas residuales) que toda gran ciudad ya tiene.