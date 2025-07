El estudio catalán que hace realidad los sueños de Spielberg y Tim Burton

Carles y Jordi Grangel han logrado, desde un estudio situado en el barrio de Sants, concretamente en la Rambla de Badal, dar al salto a Hollywood, convirtiéndose en los colaboradores necesarios de nombres de la talla de Steven Spielberg, Tim Burton o Guillermo del Toro. Son ellos los encargados de desarrollar películas, ya clásicos de la animación, como “La Novia Cadáver de Tim Burton”, “Hotel Transylviania”, “Kung Fu Panda” o el oscarizado “Pincocchio”. Ahora una exposición en Casa Seat conmemora la efeméride mostrando muchos de los originales de las películas en las que han trabajado, además de diferente documentación.

“Han sido cuarenta años trepidantes. Esa es la palabra”, apuntó Jordi Grangel en conversación con este diario. “En el cine siempre estás es una carrera para acabar la película lo mejor posible durante dos o tres años trabajando, poniendo tu alma y cumpliendo la exigencia del director”, comentó para añadir que “cada proyecto es importante, pero todo haciéndolo con un proyecto de aquí, aunque al principio teníamos que irnos a Los Ángeles porque los estudios no se fiaban por miedo a la filtración de imágenes o del guion. Con el tiempo se dieron cuenta que podían confiar en nosotros y podemos trabajar desde aquí, desde la Rambla de Badal”.

¿Trabajar con nombres tan importantes del séptimo arte es, a la par, un corsé para poder trabajar libremente? Jordi Grangel no lo duda y asegura que “nosotros hacemos trajes a medida. Tim Burton, por ejemplo, es un gran artista que delega mucho, pero si contrata un creativo hará su película y será de Tim Burton. Cada director es una caja de sorpresa. Sin embargo, sí hay un factor que nos limita y es el no hacer segundas partes, como nos ha ocurrido con “Hotel Transylvania”, “Kung Fu Panda” o “Madagascar”. No repetimos porque no es interesante, es seguir con el mismo estilo. Lo que nos importa es que se un buen guion y estar ante una historia original”.

Los Grangel trabajan ahora en tres proyectos, aunque no pueden dar muchos detalles sobre ellos. Entre lo poco que se puede saber, uno de ellos procede de aquí, de Barcelona “y que nos ha interesado por el guion. Pero costará porque siempre es difícil encontrar financiación. No se puede olvidar que Guillermo del Toro estuvo doce años para tirar adelante “Pinocchio” hasta que Netflix puso dinero”.

El estudio nació hace cuatro décadas con los ojos puestos en el mercado internacional, ante la imposibilidad de poder desarrollar proyectos en nuestro país. Las cosas han cambiado un poco, pero Jordi Grangel admite que hay mucho que hacer. “Se podría trabajar aquí, pero sin continuidad y sueldo digno. Hay muchas escuelas de ofrecen diploma en animación y de las que salen 200 personas cada año, aunque el mercado solamente puede absorber 25 o 30 porque no hay poder para producir en este país. Nosotros no podemos mantener los gastos del estudio trabajando solo para aquí, me refiero a las compras de materiales gráfico o a los ordenador. Estamos mejor que hace unos años, pero hay todavía un déficit muy grande, por lo que muchos profesionales se marcharán. No ha sido fácil competir con los americanos”, comentó.

Hagamos un poco de listado de algunos de los nombres más importantes con los que ha trabajado codo con codo Grangel Studio. Busquemos una definición de ellos de la mano de Jordi Grangel. Empecemos con Steven Spielberg: “Es todo bondad, una persona muy abierta. Él no dibuja, pero lo tiene todo en la cabeza y tienes que interpretarlo”. ¿Y Tim Burton? “Es un visionario que sabe ver lo que hay detrás del espejo”. Con Guillermo del Toro se encontraron con “una piedra angular ni positiva ni negativa. Nos hubiera gustado un contacto más directo. Es una persona que tiene muchos proyectos siempre, pero hemos aprendido mucho con él, especialmente que hay que salirse del camino y que puedes tomar uno que no habías pensado. Un consejo que nos dieron en Hollywood es que en el mundo del cine nunca digas que no se puede hacer. Guillermo del Toro es así”.