Eva Baltasar: «El sistema va de escupir a los demás»

Este pasado Sant Jordi, Eva Baltasar se convirtió en una de las autoras más buscadas por los lectores. La autora acaba de publicar «Ocaso y fascinación», en Random House, después de que el libro haya salido primero en lengua catalana en Club Editor. Tras el mucho ruido y éxito logrado con su trilogía alrededor de la maternidad, con nominación al Booker International, la autora regresa con una historia dura que nos habla de sobrevivir en estos malos tiempos, de una mujer que se queda en la calle y que debe dedicarse a limpiar casas pasa salir adelante. Todo ello en un relato con las dos partes que marca el título.

La autora, en declaraciones a este diario, comentó que con este libro no ha buscado una ruptura con respecto a su obra anterior. «No. Para mi este libro es como los otros. Es un intento por conocer un personaje a través de la escritura. Lo que pasa es que un poco diferente a los del tríptico. Sigue siendo una persona solitaria con una voz en primera persona, pero los protagonistas del tríptico eran mujeres solitarias muy orgullosas de aquel espacio de soledad en el que estaban. En cambio, aquí nos encontramos con una mujer que ha sido escupida por el sistema. En un primer momento, pensaba que ella había sido escupida fuera del sistema, pero al final me he dado cuenta, escribiendo el libro, que es que el sistema es así, va de eso», dijo Baltasar.

La escritora reconoció que su novela puede ser leída como una obra de denuncia, aunque matizó que «no escribo por objetivos, ni por temas, pero lo que estoy mostrando es una realidad. Esta realidad es, si se quiere, denunciable. Así que puede tener la lectura que me dice, aunque no etiqueto mis novelas. Son los lectores los encargados de hacerlo, cosa que me parece fantástica».

Estamos ante una obra de ficción, pero Eva Baltasar si ha tomado algunos elementos de su propia realidad, como cuando tuvo que dedicarse a limpiar o cuando tuvo que dormir en la calle. «Es la protagonista con la que más me he reflejado en el sentido de que yo soy pedagoga, ella es pedagoga, yo trabajé de limpiando, ella también. Yo he dormido dos noches en la calle, algo superanecdótico y puntual y que no es comparable a lo que vive la protagonista, porque yo no estaba sentenciada como ella. Fue en Berlín, había hecho la reserva por fax en un albergue y al llegar me dijeron que no tenían la reserva. Como ese sitio estaba lleno, tuve que espabilarme. En ese momento sólo tenía dinero en efectivo para alquilar una habitación, no quise gastarlo en un hotel, y me fui a una estación de autobuses y allí pasé dos noches». Aquella experiencia, recordó Baltasar, le sirvió para darse cuenta que «la seguridad está emparentada con lo inanimado, con la escultura, con un coche que pasa, una farola, una estatua, y que cuando se avecina una persona que debería ser un hermano, pues ahí aparecen todos los temores, todos los miedos, y toda la alerta y el peligro. Y esto es algo muy sintomático de nuestra época, muy triste».

«Ocaso y fascinación» es, además, un libro aparentemente sencillo, pero que no oculta el hecho de ser exigente con el lector. Probablemente en una primera lectura no se capta las varias capas con las que ha sido vestido y revestido el texto. La autora de «Permafrost», «Boulder» y «Mamut» apuntó que «nunca pienso en el lector cuando escribo. Yo escribo para mí. Después me encuentro a los lectores, algo que me encanta. Pero yo escribo por mí, y esto me da mucha libertad. Escribo la historia que quiero escribir, después se publica y me desentiendo».