La feria inmobiliaria The District prevé un impacto de 27 millones en Barcelona y reunir a 12.000 directivos

El congreso inmobiliario europeo The District 2024 prevé un impacto de 27 millones de euros en Barcelona y reunir más de 12.000 directivos de más de 30 países desde este miércoles hasta el viernes en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Abordarán oportunidades de inversión, "con la vivienda asequible convirtiéndose en el activo a potenciar con colaboración público-privada", informan los organizadores en un comunicado. El evento prevé anticipar las macrotendencias inmobiliarias de 2025 y hacer balance del primer semestre de este año para el sector. Participarán directores de las grandes empresas de capital, como Blackstone, Rockfield, Stoneshield, Hines y Brookfield, para analizar la situación y los retos "marcados por las necesidades sociales del momento". THE DISTRICT WORLD SUMMIT El encuentro incluirá The District World Summit, el congreso europeo enfocado a todas las fuentes de capital, con 417 ponentes que son líderes globales del sector. Algunos son James Seppala, responsable de Real Estate en Europa de Blackstone; Vanessa Gelado, directora de Hines Spain; Pau Amat, director regional de Inversiones para Emea en Zurich; Ayman Alawadhi, director de la firma de captación de inversión en EAU y Arabia Saudita, The Corporate Group LLC; Juan Pepa, fundador de Stoneshield; Gael Le Lay, CEO de Petra-Hova Hospitality; Juan Manuel Acosta, CIO de Rockfield, y Alberto Nin, director de Inversiones y Real Estate de Brookfield.