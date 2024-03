Finaliza la cumbre Aragonès-Albiach sin acuerdo presupuestario

Hace escasos instantes que ha finalizado, sin acuerdo, la cumbre entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la líder de los comunes, Jéssica Albiach, que tenía por objeto desencallar unos Presupuestos que se votan mañana en el Parlament y que no cuentan, de momento, con una mayoría absoluta que los refrende. El encuentro, celebrado en Palau, figuraba en los planes del ejecutivo como la última intentona de poder salvar las cuentas en primera votación, pero las exigencias planteadas por Albiach para retirar la enmienda a la totalidad y apoyas los Presupuestos han sido inasumibles para el ejecutivo, que tampoco ha encontrado estos últimos días en Junts la voluntad de apoyar un texto al que separan dos diputados de la mayoría absoluta.

Los comunes han exigido desestimar el Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock para apoyar las cuentas desde el primer día. Esta mañana, en una entrevista en TVE, Albiach se conformaba con una declaración pública del presidente afirmando que este macrocomplejo no se va a llevar a cabo. Tampoco ha sido aceptada esta cuestión por parte de un Govern que considera que de acceder a tal anuncio implicaría "cometer una irregularidad", como ha explicado su portavoz, Patrícia Plaja. Pese al desencuentro público, tanto la líder de la formación morada como el presidente de la Generalitat se han encontrado en Palau para confirmar que, salvo mayúscula sorpresa, no se aprobarán mañana las cuentas en el Parlament. Las líneas de negociación, no obstante y según apuntan fuentes próximas al ejecutivo, siguen abiertas, y hasta la hora de la votación tiene margen el partido de Albiach para retirar la enmienda y cambiar el sentido anunciado de su voto.