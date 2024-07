El gasto público en cultura se situó en 2023 en 176 euros por habitantes y año en Cataluña

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha observado "ambivalencia y contrastes importantes" en la situación de la cultura en Cataluña, según refleja el 'Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2023'. En rueda de prensa este miércoles tras presentar el informe al presidente del Parlament, Josep Rull, la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella, y el miembro del plenario Salvador Casals han subrayado que existen aspectos positivos como el aumento de la recaudación de los teatros catalanes en 2022 por encima de antes de la pandemia –que no de público- o el aumento del gasto público en cultura. Sin embargo, han dicho, estos contrastan con otros datos como el descenso de público en los cines, la reducción de trabajadores de compañías de artes escénicas o que los museos no han recuperado todavía datos prepandémicos.

"Lo que es industria pura y dura crece, lo que no lo es tiene dificultades y carencias", ha subrayado Panyella, para quien es necesario que se fijen unos objetivos estratégicos en materia de cultura y que las artes estén presentes desde los primeros estadios de la educación. Casals ha incidido también en los desequilibrios territoriales de la cultura -el CoNCA alerta que el 60% de comarcas catalanas no tiene ninguna galería de arte-, y que mientras hay sectores motores que aumentan su facturación, otros aspectos evidencias "déficits sistémicos" pese a haber superado la pandemia. El gasto público en cultura sigue aumentando y el presupuesto destinado a cultura por las administraciones catalanes en 2023 fue de 1.388 millones de euros, lo que sitúa el gasto público en 176 euros por habitante y año, 13 euros más que el ejercicio anterior. El CoNCa señala en sus recomendaciones que el anteproyecto de ley de derechos culturales, impulsada por el Govern y pendiente de llegar al Parlament, debería ser la base de este diseño estratégico y ve necesario un amplio consenso político e institucional.

Considera vital alcanzar el 2% de inversión pública en cultura, aunque Panyella ha advertido que solo eso es "insuficiente" y que se debe ir por el camino del gasto por habitante, actuar contra la precariedad de los artistas, ampliar los espacios que hablen de cultura en los medios de comunicación, y una actuación decidida ante la situación del uso social del catalán.

El CoNCA ha recuperado la encuesta "Anàlisi de l'estat de la cultura i de la política cultural de Catalunya", que no se realizaba desde 2016, en la que se constata que los profesionales del sector cultural consideran que la sociedad "no es completamente consciente" del nivel creativo de Cataluña. La encuesta también constata que las políticas de la Conselleria de Cultura "no parecen estimular suficientemente la innovación creativa ni destinar suficientes recursos a la creación artística", y que priorizan la sostenibilidad económica pero no siempre la pluralidad de las propuestas culturales. También refleja que los ciudadanos tienen una "comprensión limitada" de sus derechos culturales y considera que el esfuerzo presupuestario de la Generalitat hacia la cultura se ajusta moderadamente a la realidad económica de Cataluña.