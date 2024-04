La Generalitat de Cataluña apoya una asociación de médicos que quiere arrinconar el castellano en la sanidad

Sanitarios independentistas han puesto en marcha la asociación Metges pel català,para arrinconar el castellano en la sanidad.

Dicha asociación fue presentada la semana pasada, pero tal y como han reconocido sus impulsores lleva un año gestándose. “Nace de la observación de la degradación del uso del catalán. La idea es lo especificado de trabajar en un ámbito concreto”, ha explicado Lluís Mont, presidente de la asociación.

Según recoge el Colegio de Médicos, más de un 60% de los nuevos colegiados en Cataluña no son catalanohablantes, y un 50% de los estudiantes de medicina no son catalanes. Y, además, el 55,3% de los médicos se dirigen inicialmente al paciente en catalán y, de éstos, el 63% cambia automáticamente de lengua si la respuesta es en castellano.

"El catalán está en regresión los profesionales sanitarios que estamos aquí hoy queremos promover su uso en el ámbito de la sanidad y de la investigación biomédica", así arrancó el pasado miércoles la presentación de la asociación por parte de Mont. Esta entidad, cuyos orígenes se remontan a un grupo de WhatsApp de las Navidades de 2022, busca, además, ser un "laboratorio de ideas" para promover el catalán y actuar "como referente y grupo de influencia" en la Administración.

A la presentación de este miércoles acudieron el actual conseller de Salud, Manuel Balcells, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich; el de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder; también los exconsellers de Salud Josep Maria Argimon y Marina Geli; el presidente del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, o la decana del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya, Glòria JOdar, entre otras personalidades. Padrós aseguró que las quejas por problemas lingüísticos recibidas por el colegio "han aumentado". "Cuando no hay una fluidez lingüística entre paciente y profesional, hay más comorbilidad. En Cataluña no se puede ser un médico completo si no se domina el catalán y el castellano", dijo Padrós. La asociación fue impulsada principalmente por médicos afines al independentismo y, en concreto, a Junts per Catalunya.