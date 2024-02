La Generalitat invertirá 122 millones de euros más para paliar los efectos de la sequía

Cataluña pasa por la peor sequía que jamás ha vivido desde que se registran datos. Ante esta grave crisis, el Govern de la Generalitat hace meses que pone en marcha actuaciones de urgencia para paliar sus efectos. Un ejemplo de ello es la nueva inversión anunciada hoy por la portavoz del Govern, Patrícia Plaja: la aprobación en el Consell Executiu del traspaso de 122 millones de euros de la tesorería de 2023 de la Agència Catalana de l’Aigua (Aca) a las cuentas de 2024 para financiar inversiones del ciclo del agua. Esta inversión se suma a los 200 millones de euros destinados a entes locales para hacer frente a la sequía, que el conseller de Acción Climática, David Mascort, anunció el pasado 16 de enero.

Con esta medida, el Ejecutivo permitirá a los entes locales poder realizar «las inversiones comprometidas en el pasado ejercicio» y que no se han podido ejecutar. Es decir, la inversión pretende desbloquear obras hidráulicas pendientes. Se prevén ejecuciones como las mejoras en el abastecimiento y las canalizaciones, actuaciones de reutilización o la construcción y ampliación de estaciones depuradoras. Con esta acción, la Generalitat cuenta haber destinado 190 millones de euros desde septiembre de 2021 a ayudas en el ámbito local «para mejorar el abastecimiento».

En cuanto a la situación de los embalses, la falta de lluvia hace imposible que mejore. De hecho, según el último informe de l’Aca, solo empeora. Los embalses de las cuencas internas catalanas han vuelto a reducir su capacidad y, a fecha de hoy, se situan en el 15,57%, con una disponibilidad actual de 108,09 hectómetros cúbicos de agua. El mismo informe refleja que el volumen actual está bastante por debajo del registrado por estas mismas fechas el año pasado, que era del 28,58%.

Los embalses del sistema Ter-Llobregat –que abastece a Barcelona y su área metropolitana y Girona y su entorno– se encuentran al 16,05% de su capacidad, con un total de 98,26 hectómetros cúbicos de agua. Cabe recordar que es una cantidad por debajo del umbral fijado por el Plan Especial de Sequía para entrar en emergencia por sequía, y que por ello fue declarada el jueves pasado.

Respecto a las restricciones por la emergencia –que afectan a un total de 239 municipios y a casi 6 millones de habitantes– Plaja ha alertado que, sin estas restricciones, Cataluña se quedaría sin agua. La portavoz, además, ha justificado las limitaciones: «Se restringe el agua para que la poca que tenemos a fecha de hoy se pueda alargar lo máximo posible». Plaja ha destacado también que, según las estimaciones de la Generalitat, «ya hace más de un año» que se podría haber decretado el estado de emergencia por sequía.

La portavoz, por otra parte, ha asegurado que la Generalitat plantea «todos los escenarios» para afrontar el actual episodio si no llueve esta primavera. Ha afirmado que es responsabilidad del Ejecutivo catalán contemplar las circunstancias «más optimistas y, sobre todo, las más preocupantes». Según ella, anticiparse a todos los escenarios «minimizará la afectación sobre el conjunto de la ciudadanía» y permitirá que el Govern avance las consecuencias de la falta de lluvia y garantizar el suministro de agua.

En cuanto a la opción de trasladar agua en barcos desde la desalinizadora en Sagunto, Plaja considera que puede ser una solución puntual: «Los barcos son una solución más, pero no nos salvan de la sequía, no es una solución estructural». Asimismo, ha asegurado que «hay tiempo para adecuar» el Port de Barcelona en el caso de que esta medida se produjera. Al ser preguntada sobre el coste de estas operaciones, Plaja no ha querido concretar una cifra, aunque asevera que este coste «será público».