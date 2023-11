La Generalitat presentará una propuesta al Gobierno para gestionar todos los impuestos de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido esta tarde para dar detalles sobre el acuerdo de investidura del Gobierno y sus propias aspiraciones. Además de intentar acelerar el traspaso de Cercanías con el nombramiento de Pere Macias, un viejo conocido de la política catalana, como comisionado, Aragonès también aspira a que la Generalitat gestione todos los impuestos de Cataluña. Para ello, en tres meses la conselleria de Economía y Hacienda presentará "una propuesta de financiación singular" que elevarán al Gobierno.

Aragonès ha argumentado que acuerdos como la ley de amnistía, el traspaso de Rodalies o la mejora de la financiación de Cataluña "no han venido de la nada" sino que, ha dicho, "han venido del esfuerzo y de la negociación de estos años". En este sentido, ha defendido que en el diccionario de ERC "los imposibles no existen".

Entre los acuerdos tomados durante la reunión de este jueves, así pues, el presidente catalán ha encargado a la consejera de Economía, Natàlia Mas Guix, el diseño de una propuesta de financiación singular para acabar con el déficit fiscal. Aragonès ha defendido “una financiación propia adaptada a las necesidades, desde la recaudación hasta la inspección. Esto se tratará al más alto nivel con el Estado y ha de servir para acabar con el déficit fiscal”. En el acuerdo de investidura ambas administraciones se fijaron el objetivo de "asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía" catalán. Para ello, Aragonès ha apostado por la creación de un mecanismo para "determinar qué inversiones que afectan a Cataluña se incluyen cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)". Además, el presidente del Ejecutivo catalán ha reclamado desarrollar herramientas para garantizar que las inversiones se ejecuten y que, en caso contrario, existan "fórmulas de compensación". No obstante, en su acuerdo con Junts, el PSOE ya rechazaba una financiación singular y lo limitaba a que se “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña”. Pero diálogo singular no quiere decir salir del régimen común. O lo que es lo mismo, en el fondo es un nuevo capítulo más en la pugna por el relato entre ERC y Junts.

Rodalies

La Generalitat ha recuperado a un viejo conocido, Pere Macias, como comisionado para el traspaso de Cercanías. Un ámbito que conoce muy bien, porque hasta ahora trabajaba para Adif y Renfe como coordinador del Plan de Cercanías 2020-2030, lo que marca todas las inversiones a ejecutar.

De hecho, Pere Macias es un experto en infraestructuras que ha trabajado a las órdenes de distintos colores políticos. Ingeniero de profesión, fue consejero de Obras Públicas con Jordi Pujol y director del proyecto de unión del tranvía por la Diagonal con Ada Colau. También fue alcalde de Olot, entre otros cargos.

Pese a ser un militante histórico de la extinta Convergència i Unió, su perfil técnico le ha permitido ser una figura transversal. Antes de trabajar para los socialistas también lo hizo para Ada Colau, para dirigir el proyecto de unión del tranvía por la Diagonal, que sus correligionarios de Convergència rechazaban desde el Ayuntamiento.

Tras cinco años, Macias dejará el cargo, dependiente del Gobierno, y volverá a trabajar para el gobierno catalán para pilotar las negociaciones para hacer efectivo el complejo traspaso de Cercanías, que debe culminar con la creación de un nuevo operador, participado por la Generalitat y el Estado.

Desde su cargo actual, había criticado los incumplimientos del gobierno español a la hora de desplegar el traspaso de 2010. "El gran problema de este traspaso es que no se ha completado. Incomprensiblemente. El traspaso decía que se pasaban a la Generalitat unas obligaciones, pero por motivos que no puedo entender todavía, a día de hoy, no se ha traspasado el dinero", afirmaba en noviembre del 2018.

A diferencia de los anteriores, el Plan de Cercanías 2020-2030 que ha dirigido Pere Macias sí se está ejecutando. De hecho, las cifras dicen que se está invirtiendo más que nunca en Cataluña.

El acuerdo entre PSOE y ERC, así pues, prevé "culminar y ampliar el traspaso integral […] a lo largo de esta legislatura". Entre las principales tareas que debe llevar a cabo Macias está la de constituir una empresa mercantil bajo el nombre Rodalies Cataluña, que asuma los recursos materiales y humanos de Renfe en Cataluña.

También se deberá dar forma el Consejo de Administración, que estará formado a partes iguales por representantes de la Administración General del Estado y de la Generalitat. El presidente, propuesto por la Generalitat, tendrá un "voto de calidad" para decantar las votaciones, si bien las decisiones "estratégicas" necesitarán de una mayoría calificada del Consell.

El acuerdo también fija otros puntos como el traspaso “al menos” de la R1 (la que pasa por el Maresme), del R2 Sur (Sant Vicenç de Calders – Barcelona) y del R3 (el Papiol – L'Hospitalet de Llobregat (Vic-Puigcerdà), así como del déficit tarifario, equivalente a 335 millones para el año 2022.