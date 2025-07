Cataluña celebra hoy el primer partido de fútbol con la cabeza de Franco

Moià es el escenario hoy de la Copa del Generalísimo. Dicho así podría parecer que han vuelto fantasmas del pasado, si es que alguna vez se fueron. En lo que fue una trinchera de la Guerra Civil se jugará un partido de fútbol con dos equipos: once jugadores enfrentados a otros once. La pelota con la que se celebrará la competición será la cabeza de un dictador, el que gobernó este país durante cuarenta años como si fuera un cuartel: Francisco Franco. Esta iniciativa es el plato fuerte de Ex Abrupto, el festival de creación radical que en esta ocasión cuenta con esta propuesta que firma el artista Eugenio Merino.

“El fascismo usó mucho el fútbol y era el lugar en el que modelar mente colectiva. Era también su manera de desmovilizar clase trabajadora antes de las protestas”, explica Eugenio Merino en conversación con este diario. El partido llega en el año en el que se conmemoran cincuenta de la muerte de Franco, pero también treinta de “esa para patada del francés Éric Cantona que estableció la norma moral de no aguantar la intolerancia”. Se refiere el artista al momento en el que el entonces delantero del Manchester United atacó a un hincha radical que lo insultaba con gritos racistas pidiendo que volviera a Francia.

Merino siempre ha empleado el arte para condenar y criticar cualquier reivindicación del franquismo siendo especialmente conocida su pieza "Always Franco", aquella en la que el dictador aparecía encerrado en una nevera de refrescos. En este sentido, para él poder realizar una propuesta como esta en Ex Abrupto es importante porque “en España era importante recalcar la muerte de Franco, un símbolo en una sociedad que cada vez se decanta más con la extrema derecha, especialmente la juventud, los mismos que dicen que un sistema autoritario estaría bien. Los historiadores que blanquean la historia son los culpables que los jóvenes no tengan todos los datos. No podemos olvidar que en España hubo campos de concentración y que lugares, como Víznar y Alfacar, en palabras del investigador Agustín Penón, eran la antesala de Auschwitz”.

No es la primera vez que Merino hace una propuesta de este tipo. En el pasado la llevó a cabo en la frontera de Estados Unidos con México con una réplica de la cabeza de Donald Trump mientras que en Brasil se hizo con la de Jair Bolsonaro, una propuesta de Indecline. “En todos los partidos no establecemos el punto de vista de uno contra uno. Es una convocatoria pública de participación para cualquiera que sepa jugar a fútbol medianamente bien. La idea es el disfrute de un acto catártico. Es una batalla cultural donde hubo una trinchera”, señala este creador.

Precisamente este aspecto de trinchera es el que le da un valor especial a este partido de fútbol. En este sentido vale la pena recordar las palabras del arqueólogo Alfredo González-Ruibal quien para la ocasión ha escrito un texto en el que recuerda que “el fútbol es un arma de distracción masiva, para lo bueno y para lo malo. Los soldados en las trincheras de la Guerra Civil jugaban al fútbol. Era una forma de evadirse de su situación y no pensar en una muerte o una mutilación posible o en un hogar remoto. Los campos de fútbol llegaron a convertirse en infraestructuras militares, como las trincheras y las carreteras. En Guadalajara, de hecho, existe un campo construido por y para los soldados republicanos”.