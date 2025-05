La Generalitat quiere usar fondos de formación laboral para enseñar catalán a los trabajadores

El Ejecutivo catalán apostará por la creación de un grupo de trabajo, en el marco del Consell pel Diàleg Social, que incluye a patronales y sindicatos, con el objetivo de reorientar parte delos fondos de formación laboral ala enseñanza de la lengua catalana. Así lo ha explicado el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que prevé que este órgano quede constituido el próximo mes de junio. Según sus palabras, los cursos de nivel inicial podrán ser impartidos por personas con un nivel C1 de catalán, “experiencia docente” y una “formación específica”.

Esta iniciativa forma parte del Pacte Nacional per la Llengua, una ambiciosa hoja de ruta lingüística firmada la semana pasada por ERC, PSC y Comuns, que prevé 255 millones de euros de presupuesto hasta 2030. El objetivo declarado es aumentar en 600.000 personas la base social de catalanohablantes en Cataluña.

El pacto contempla medidas en todos los ámbitos sociales, pero incide especialmente en el sistema educativo y el entorno laboral. Vila ha afirmado que muchas de las medidas ya estaban en marcha antes de la firma, aunque ahora se consolidan dentro de una planificación común y con financiación asegurada: “En 2021, la inversión total en fomento del catalán fue de 128 millones. A partir de ahora, cada año serán 200”.

Catalán como lengua común de los inmigrantes

Uno de los objetivos centrales del plan es reforzar el uso del catalán entre los menores migrantes y los hijos de familias extranjeras. Vila insiste en que el crecimiento poblacional en Cataluña ya no responde a la natalidad, sino a la inmigración, y que es necesario conseguir que el catalán sea la lengua común entre ellos, en lugar del castellano.

A pesar de que muchos de estos jóvenes ya comprenden la lengua, el reto de la Generalitat está en fomentar su uso cotidiano. Alerta de un fenómeno creciente en el que “hay catalanoparlantes que ni se reconocen entre ellos” y terminan comunicándose en castellano por presión del entorno.

Educación: del monolingüismo teórico a la realidad multilingüe

Vila reconoce que el modelo de escuela monolingüe en catalán no se ajusta a la realidad actual. “Una escuela absolutamente monolingüe no existe en Cataluña ni en buena parte del mundo”, ha admitido, señalando que los estudiantes acceden a contenidos en varios idiomas y que, en muchos casos, el catalán no es la lengua de interacción entre alumnos.

En cuarto de ESO, según datos citados por el conseller, solo la mitad del profesorado utiliza el catalán como lengua exclusiva de docencia. La otra mitad, dice, lo usa en “graduaciones diversas”.

La universidad también se considera un espacio estratégico en esta cruzada lingüística. Vila propone centrarse en los llamados “grados lingüísticamente estratégicos”, como el derecho o la medicina, para garantizar que todos los titulados tengan un dominio suficiente del catalán técnico en sus respectivas disciplinas. “Es lógico que un abogado o un médico que trabaje en Cataluña domine el catalán en su ámbito profesional”, ha defendido.

Un pacto sin Junts ni la CUP

La firma del acuerdo ha estado marcada por el rechazo de Junts y la CUP, que no han querido suscribirlo por motivos políticos, pese a compartir el contenido general. Vila ha explicado que Junts mantuvo la negociación parada durante cinco meses y que, tras aceptar sus últimas peticiones en Navidad, no volvieron a sentarse hasta hace dos semanas. En esa reunión, los de Puigdemont pidieron seguir aplazando la firma, alegando que esperaban avances en el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE y en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el uso del castellano en la escuela. Aun así, el conseller asegura que la puerta sigue abierta para que ambas formaciones se sumen más adelante.