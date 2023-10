«No hay mejor sitio para navegar que el Mediterráneo»

En unos días, Barcelona se convertirá en el epicentro del entusiasmo náutico con la inauguración de una nueva edición del Salón Náutico Internacional. A tan solo un año del inicio de la 37ª Copa América, el salón abre sus puertas inmerso en el espíritu de esta prestigiosa regata, ofreciendo a los visitantes una visión fascinante del acontecimiento.

Da la sensación de que cada vez hay más interés por la náutica, ¿es así?

Sí, sin duda. Este año, sin ir más lejos, se han sacado más de 100.000 titulaciones. Y es mucho. El que se saca una titulación no es para guardarla en la mesita de noche, claro, es porque piensa que en algún momento podrá alquilar a comprar alguna embarcación.

¿Qué rutas recomendaría a una persona novata?

El sitio más bonito para mí es el Mediterráneo. El Caribe está muy bien pero no hay ningún lugar como el Mediterráneo. Y, en concreto, recomendaría Baleares y el mar Jónico, donde está Ítaca. Aunque quizás también recomendaría Córcega. Todo lo que está alrededor de Bonifacio es francamente bonito.

¿Usted cree que España es un país náutico?

Depende de con quién nos compares. Si es con Bélgica obviamente sí. Si es con Alemania la cosa ya cambia. En cualquier caso, tenemos 8.000 km de costa y una flota náutica considerable de 150.000 barcos.

¿Cómo afectará la Copa de América de Vela?

Va a venir muchísima gente. Recuerde el pasado Mundial de Fútbol. Cada vez que había, por ejemplo, una pausa en un partido de Costa Rica salía su ya clásica publicidad de Pura Vida. Los mismo ocurría con Marruecos. Fotos y más fotos. La Copa América de Vela es un evento muy visto en Estados Unidos de América. Así que las televisiones van a estar bombardeando constantemente con anuncios preciosos de Barcelona y del puerto. Hechos, por cierto, aquí. Y recordemos que el turismo americano es el que más gasta. En España, el grueso del turismo que recibimos es francés y británico. Estamos abriendo mercado.

¿Cree que hace falta más pedagogía con la náutica?

Siempre. De la misma manera que los Juegos Olímpicos hicieron que Barcelona mirase al mar, quizás ahora nos toca mirar a los puertos. No obstante, la economía de España es la que es. No somos Alemania. Tenemos afición al mar, pero con barcos chiquititos, de 5 a 20 metros de eslora, pero no de 50 a 80 metros.

¿Cree que pesa la etiqueta de elitista?

Es que no lo es. Para una familia es más barato alquilar un barco que un apartamento. Recomiendo encarecidamente a cualquiera que lo pruebe, que alquile y que disfrute del mar.

¿Qué novedades podemos esperar del Salón Náutico?

Con 160 embarcaciones en aguas del Port Vell y más de 240 expositores nacionales e internacionales, esta edición del Salón Náutico no solo exhibirá las últimas novedades en embarcaciones, sino que también destacará la importancia de la calidad, la innovación y la sostenibilidad en la industria náutica moderna. Además, el salón compartirá su espacio con las bases náuticas de los seis equipos que participarán en la próxima Copa América, creando un ambiente inmersivo en el espíritu de la regata. Cada vez podemos apreciar instrumentos que hacen la náutica más fácil, más barata, menos contaminante, más amable y más segura.

¿Qué destacaría?

Una de las atracciones más notables será la America’s Cup Experience, que servirá como centro de divulgación oficial de la 37ª Copa América. A través de pantallas gigantes, maquetas, fotografías y una reproducción impresionante del trofeo, los visitantes podrán viajar en el tiempo y explorar los 173 años de historia de esta competición mítica. Somos motores de la industria, impulsando la innovación y la sostenibilidad. Nos convertimos en el nexo de conexión entre la ciudad y la regata de vela mayor del mundo, permitiendo a los visitantes descubrir los secretos de esta regata emblemática.

¿Se ha solucionado la falta de amarres?

Es verdad que hoy en día es difícil construir nuevos puertos. Así que en algunos países, como EE UU, están implantando las marinas secas. Son como estantes para barcos en tierra firme.