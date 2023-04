La historia de dos hermanos de Granollers (Barcelona) del mismo padre: tienen dos hijos en común y quieren casarse

Daniel y Ana Parra, nacidos en Granollers (Barcelona) son los protagonistas de una extraña historia de amor. Se hicieron famosos en 2017 a causa de una declaración durante su participación en un programa de televisión español. Contaron que son medios hermanos (tienen el mismo padre), que estaban enamorados y que pensaban formar una familia. De hecho, tienen ya tienen dos hijos en común, y se quieren casar.

Lo que impresionó más a los asistentes ese día fue que mencionaron la posibilidad de tener un bebé. Esa declaración fue la más escandalosa de la noche y por lo que fueron más duramente criticados por la opinión pública, también en las redes sociales.

Recientemente, Ana y Daniel han revelado que cumplieron ya su sueño de ser y ya se convirtieron en padres. Aunque se desconocen los detalles del parto y la salud del bebé, que debería tener alrededor de 5 o 6 años de edad.

Esta historia de amor comenzó cuando ella tenía 20 años de edad y descubrió que su padre, quien la había abandonado cuando todavía era bebé, había tenido un hijo de otra relación. Ante el hallazgo, la mujer decidió buscar a su medio hermano en redes sociales. El contacto se inició a través de Facebook, donde se hicieron amigos y comenzaron a sentir atracción, por lo que rápidamente se hicieron novios. Los primeros dos años de relación decidieron ocultar su amor a sus familiares y amigos. Daniel comentó en la cadena mexicana “Univision” que “una noche, salimos de fiesta y la besé en medio de la discoteca. Ana se quedó en shock, pero confesamos nuestros sentimientos y decidimos tirar para delante”.

El padre de ambos, quien recuperó la relación con Ana, no se esperaba la noticia del hijo, pero, según Ana, “algo se olía”. Quien no estuvo de acuerdo fue la madre de la chica, aunque con el tiempo lo pudo asimilar, en especial cuando se enteró de que iba a ser abuela.

La situación jurídica no ha sido sencilla para la familia. El Código Civil español prohíbe el matrimonio entre parientes directos a pesar de que el incesto no es un delito desde 1978. Por ello Daniel legalmente no es el padre de sus hijos, sino tío. Luis Zarraluqui, presidente de honor de la Asociación Española de Abogados de Familia, explicó que “está previsto en el Código Civil que cuando los padres son consanguíneos, solo se puede inscribir a la madre y no al padre, salvo que haya autorización judicial con intervención del fisca