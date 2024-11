Illa admite que el PSOE tiene que hacer más pedagogía sobre la financiación singular

El presidente del Govern, Salvador Illa, ha reconocido este viernes que el PSOE tiene "trabajo pendiente para seguir explicando" en qué consiste la financiación singular pactada con ERC y ha insistido en que es una propuesta que respeta el marco constitucional y "es buena para Cataluña y el resto de España".

En una entrevista en la Cadena Ser, Illa, que la semana que viene cumple 100 días al frente del Govern, también ha puesto en valor que Cataluña vive ahora en un clima político "más sosegado", una situación que contrasta con el "grado de polarización preocupante" que hay en el resto de España.

Sobre la financiación singular de Cataluña, ha señalado la necesidad de hacer más pedagogía, a la vez que ha lamentado que "ha habido gente que antes de conocer lo que se proponía ya la ha descalificado con ruido": "No creo que merezcamos esto".

Ante este ruido, ha apostado por establecer un debate sereno sobre esta cuestión y ha remarcado que contribuirá a ello con la ronda de visitas al resto de presidentes autonómicos que tiene previsto realizar durante el año que viene para "escuchar y explicarse".

"No he escuchado a ningún presidente autonómico que no diga que hay que reformar la financiación autonómica", ha subrayado Illa, que ha indicado que en las charlas privadas que ha tenido con alguno de sus homólogos "el tono de la conversación es más sosegado y realista" y ha pedido que esta actitud se traslade al debate público.

Sobre sus primeros 100 días de gobierno, Illa ha considerado que la ciudadanía "agradece" la nueva etapa de "normalización institucional" y ha destacado que hay "un clima más sosegado que en años anteriores".

Sin embargo, ha indicado que esta situación contrasta con la que se vive en la política española: "Hay un grado de polarización preocupante. Esto no lleva a nada bueno hay un lenguaje político con un tono excesivamente elevado, no es el clima adecuado".

Preguntado por la gestión de la dana por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana, Illa ha enfatizado que "todo el mundo sabe que la competencia es autonómica", pero no ha querido entrar a valorarla y ha señalado que deben ser los valencianos quienes lo hagan: "Ahora todavía estamos en un momento de ayudar y no de culpar".

Asimismo, ha instado a "dejarse de peleas" y a colaborar "sin fisuras", a la vez que ha lamentado que algunos actores primen las "cuitas partidistas": "Hay momentos en los que tenemos que estar todos unidos. Y no tener miedo a decir que estamos unidos y que vamos todos a una".