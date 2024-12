Illa dice que el Govern será estable y gobernará a pesar del "principio de realismo" de estar en minoría

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este viernes que el Govern que él encabeza será estable, tomará decisiones y gobernará a pesar del "principio de realismo" de que su ejecutivo esté en minoría, porque --textualmente-- ya ha habido demasiada parálisis.

"Principio de realismo. Govern en minoría, que debe honrar los compromisos de investidura, pero un gobierno. Lo digo porque también a veces la gente cree que uno, cuando está gobernando a minoría, tiene que pedir permiso para ver a qué hora entra el despacho. No. El Govern gobernará", ha dicho durante la inauguración de las I Jornadas Directivas de la Generalitat 2024, en el Espai Bital de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Ha afirmado que el suyo, aunque no tenga mayoría en el Parlament, será estable y ha pedido mirada larga y capacidad de hacer reformas: "Habrá estabilidad en esta legislatura. Tendremos escenarios más o menos cómodos, pero habrá estabilidad. No es un gobierno que busque inestabilidad. Por tanto, mirada larga", ha sostenido.

También ha explicado que los acuerdos de investidura suscritos con ERC y Comuns han sido incorporados al Pla de Govern y que son dos compromisos "extensos, que todo el mundo conoce, y que ponen el énfasis en la mejora de los servicios públicos, con todo lo que esto supone, y en la financiación singular", por lo que ha dicho que será su obsesión durante la legislatura.

Durante las jornadas ha dado a conocer las líneas maestras del Pla de Govern que aprobará el lunes el Consell Executiu y la estrategia para la reforma de la Administración de la Generalitat, ante los cerca de 400 altos cargos de la Generalitat convocados, entre secretarios generales y directores generales de los Departamentos, además de directivos de empresas públicas.

Gira por España

Illa ha explicado que durante el próximo año hará una gira por España para "escuchar qué dicen los distintos territorios de España" y que irá a explicarse y a defender, como todo el mundo, los intereses de su territorio, como ha dicho que hizo en la Conferencia de Presidentes de la semana pasada en Santander, a la vez que ha pedido que nadie dé lecciones de solidaridad a Cataluña.

"A Cataluña nadie le da lecciones de solidaridad, en ninguna materia. Por ejemplo, en materia de inmigración. Acogemos un buen número de personas inmigradas, porque son personas, empezando por aquí. Pero tampoco en materia económica, ni en materia de financiación", ha sostenido.

También ha dicho que Cataluña necesita una relación fluida con el Gobierno de España y defender el modelo que desea la mayoría de catalanes, que es una "España plural, diversa, y un estado compuesto", y ha defendido estar presentes en Europa porque, en sus primeros viajes les han recibido con los brazos abiertos porque, en sus palabras, se había echado de menos a Cataluña.

Tomar decisiones

Illa ha defendido no hacer cambios en la administración en aquello que funcione, pero valentía para tomar decisiones aunque, según ha dicho, no siempre acertarán: "Si así fuera, habríamos hecho algo inédito en la historia de la humanidad. Nunca nadie acierta el 100% de sus decisiones. Se trata de acertar un porcentaje alto", ha afirmado.

Ha admitido que su agenda de reformas no tendrá resultados inmediatos, y ha pedido tener mirada larga a la hora de impulsar reformas: "No se pueden hacer las cosas que pretendemos realizar en un mes, tampoco en un año. Por tanto, yo también pido al conjunto de la organización, a los partidos políticos, al Govern, que tenga mirada larga".

Ha querido explicitar una defensa del servicio público y de la política porque sin ellos "las cosas no es que no vayan bien, es que van mal", y ha defendido tener un planteamiento claro de las cosas frente a la confrontación porque, en sus palabras, solo aquel que no tiene un planteamiento claro, no tiene ganas de sentarse y contrastar.

Formatos parecidos

Illa ha expresado su deseo de hacer con regularidad estas jornadas con directivos de la Generalitat y que organizarán más formatos parecidos para "tener un diálogo y un intercambio de impresiones" con los directivos públicos.

Ha abierto la jornada tras Illa el presidente del Comité de Expertos de la Reforma de la Administración (Cetra), el catedrático de Ciencia Política, Carles Ramió, que ha celebrado el hecho "inédito" de que la Generalitat acoja estas jornadas de directivos por primera vez.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero; el secretario general de Economía y Finanzas, Juli Fernández; la secretaria general de Presidencia, Eva Giménez, y el secretario del Govern, Javier Villamayor, también tomarán la palabra durante las jornadas, que se celebran a puerta cerrada.