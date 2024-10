El independentismo radical pide que todos los productos de la cafetería del Parlament estén etiquetados en catalán

“A mí lo que me parecería justo, coherente y útil es que en la cafetería del Parlament de Catalunya entraran sólo productos etiquetados en catalán”, afirma un usuario de X.

Sería la segunda decisión sorprendente de la cámara catalana en cuestión de días.

En 2020 la famosa plataforma políticamente correcta Change.org ya organizó una campaña para acabar con los populares cacahuetes Conguitos con el argumento que ofrecían una imagen racista, que es lo mismo que ha justificado ahora el Parlament de Cataluña, aunque no lo digan con claridad. No obstante, la campaña no salió adelante y siguió habiendo Conguitos.

Al parecer, el departamento de Igualdad no tiene nada que ver con la decisión, pese a ser habitual en este tipo de medidas políticamente correctas. El origen estaría en los comentarios oídos en la barra del bar de la cámara catalana, sobre un supuesto "racismo" del envoltorio de estos cacahuetes, informa ElNacional.cat.

Revisando las redes sociales, sobre todo X (antes Twitter), las burlas han sido numerosas, destacando lo absurdo de la medida y, sobre todo, la "vergüenza" que produce.