Josep Vallverdú, la centenaria lucidez de un gran autor

No es nada habitual que se conmemoren los centenarios de escritores con ellos vivos y en activo. Josep Vallverdú es una impresionante excepción, como demostró ayer en su nuevo y esperado libro «Mosaic de tardor», publicado por Proa, donde encontramos un relato memoralístico que abarca de 1972 a 2002. El próximo 9 de julio, el autor de «Rovelló» o «En Roc Drapaire» soplará las cien velas por su cumpleaños.

Vallverdú demostró, en un encuentro con periodistas, que tiene una envidiable y agudísima lucidez. «Afortunadamente estoy muy bien de salud. Mi médico de cabecera me comenta que solamente tengo un poco de artrosis: “Estás bien de cintura para arriba”, me dice», comentó el autor.

En «Mosaic de tardor» encontramos desde unas elogiosas páginas dedicadas al ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a quien conoce desde hace más de seis décadas, y que obedece a una carta escrita por el mismo político. «Estoy al servicio del país», dijo el escritor quien también habló de una de sus grandes preocupaciones como es la conservación del medio ambiente. «No soy un ecologista de bandera, pero me preocupa mucho el medio ambiente que estamos destruyendo, algo que estamos pagando muy caro», lamentó.

Volviendo a «Mosaic de tardor», en él Vallverdú recoge algunos hechos y nombres que lo han marcado, como los de Gaziel y Guillem Viladot, además de recordar la muerte de su primera esposa, la pedagoga Isabel Arqué, o su relación con su hijo Eloi, que nació con una disminución psíquica. «Ahora es un señor de setenta años que vive más que feliz en una residencia. Cuidas a una persona que pensabas que te cuidaría a ti cuando te hicieras mayor», dijo. Vallverdú también habla en su nuevo trabajo de la muerte de Franco, el asesinato de Martin Luther King, la Transición o la desaparición de la URSS, además de, en clave más personal, su segundo matrimonio, a los 89 años con Antonieta Vilajoliu, con quien vive en la actualidad en Balaguer.

Pero este no es el último libro de Josep Vallverdú, un autor que ha estado durante años íntimamente con la narrativa infantil y juvenil. El veterano maestro prepara un poemario titulado «Orama», del que lleva escritas treinta páginas de las setenta previstas. Concluida está una novela de género que definió como «gris, no negra» que se publicará a final de año.

Cuando se le preguntó cómo estaba viviendo la celebración de su centenario con numerosos actos por toda Cataluña, «Es muy divertido. Me lo estoy pasando muy bien porque es como vivir dentro de una película. Es una casualidad en la vida que lo pueda celebrar», aclaró añadiendo que no sabe nada sobre lo que ocurrirá cuando el próximo día 9 de julio celebre su centenario cumpleaños. «Todo es un secreto. No sé nada», apuntó.

Lo que sí se conoce es que la semana que viene se inaugura una gran exposición dedicada a su vida y su obra que podrá visitarse en el Palau Robert de Barcelona. En ella se constatará la copiosa producción que tiene a sus espaldas, con un total de 303 títulos, entre traducciones y su propia obra.