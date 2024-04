La Junta Electoral exige a Vox retirar los carteles que prometen "billete de vuelta para ilegales"

La Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) ha dado parcialmente la razón a la denuncia promovida por ERC y ha obligado esta mañana a Vox a retirar los carteles de su campaña "Billete de vuelta para ilegales", que se instalaron hace unos días en Cataluña y con especial énfasis en aquellos barrios y municipios con un alto porcentaje de población migrada. Según este órgano, la formación que lidera Ignacio Garriga inclumple el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que prohíbe la realización de la propaganda electoral "hasta el inicio legal de la campaña", que tiene lugar formalmente dos semanas antes de la convocatoria electoral del 12 de mayo. En este llamativo cartel se puede apreciar una azafata con dos billetes de avión en la mano acompañada de un par de mensajes: "¿Delincuentes en tu barrio? ¡Nosotros tenemos su billete de vuelta!", en un lado, y "12 de mayo. Billete de vuelta para ilegales", en el otro.

No obstante, la Junta Electoral "no aprecia que el mensaje difundido pueda ser claramente constitutivo de un delito de odio", como alegó la formación republicana, por lo que los hechos no se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal pese a que ERC tiene derecho a recurrir también esta resolución. "Vox debe retirar el cartel, los folletos y la publicación en la red social", ha concluido, no obstante, la autoridad electoral, que reconoce el derecho a recurrir de Vox "dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del acuerdo". Si la JEPB no da la razón a la formación de Garriga, podrían ser sancionados con una multa, pero en ningún caso afectará a la posibilidad de llevar a cabo la campaña electoral para las próximas elecciones catalanas de forma "normal". Unas elecciones donde, precisamente, el debate sobre la inmigración está a la orden del día.